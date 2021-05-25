Ціни на землю можуть зрости вдвічі після відкриття ринку землі – Шмигаль

Шмигаль: запуск ринку землі буде вигідним для українського бізнесу

За роки незалежності України майже 5 млн га землі сільгосппризначення були виведені з держвласності у приватну власність

Завдяки відкриттю ринку землі в Україні ціна на землю зросте щонайменше вдвічі протягом найближчих 3-5 років. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі «Україна 30. Земля» у вівторок.

«Відкриття ринку землі приведе до зростання ціни на землю щонайменше вдвічі протягом перших 3-5 років, такі наші оцінки», – сказав Шмигаль

Коментуючи передбачувані підсумки впровадження електронних земельних аукціонів, прем'єр зазначив, що потенціал збільшення надходжень до місцевих бюджетів за ефективного управління землею становить до 12 млрд грн.

Він уточнив, що наявний досвід проведення електронних аукціонів з оренди земельних ділянок може збільшити вартість їх оренди з 7% до 18% від суми їх нормативної грошової оцінки.

Шмигаль зазначив, що за роки незалежності України майже 5 млн га землі сільгосппризначення були виведені з держвласності у приватну власність за допомогою «схем» із безоплатного передання землі.

Прем'єр також наголосив, що уряд встигає підготувати всі необхідні нормативні акти для запуску ринку землі.

За його словами, запуск ринку землі буде вигідним для українського бізнесу, оскільки відсутність цивілізованого обігу сільгоспземель не дає змоги агровиробникам планувати довгострокову діяльність, виробляти високомаржинальну сільгосппродукцію та інвестувати в агросектор.

Нагадаємо, учора, 24 травня президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.