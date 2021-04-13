Вчителів, які працюватимуть на ЗНО, планують вакцинувати

Вакцина CoronaVac поставляється в однодозних флаконах, що полегшує процес логістики

Педагогічних працівників, які цього року братимуть участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, у МОЗ планують вакцинувати препаратом CoronaVac від китайського виробника Sinovak. Про це під час зустрічі з журналістами сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, наразі завершується лабораторний контроль вакцини. Очікується, що щеплення нею розпочнеться найближчим часом.

«Вакцина CoronaVac йде на маломобільні групи населення та осіб, які за ними доглядають. Це та вакцина, яка зараз проходить лабораторний контроль. Також будемо вакцинувати CoronaVac працівників, які будуть проводити зовнішнє незалежне оцінювання в 2021 році. Також ми вакцинуємо олімпійців та паралімпійців», – зазначив Ляшко.

Він пояснив, що вакцина CoronaVac поставляється в однодозних флаконах, що полегшує процес логістики. Також термін між двома щепленнями цієї вакциною менший, ніж у вакцини AstraZeneca і складає від 12 до 28 днів.

Окрім цього, Ляшко додав, що китайським препаратом будуть вакциновані працівники патрульної поліції.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що щеплення першою партією китайської вакцини CoronaVac почнеться після 10 квітня.

Нагадаємо, ВООЗ прокоментувала зв’язок між AstraZeneca та тромбозами.

Джерело: Укрінформ