Зеленський призначив довічні стипендії шести видатним педагогам
Згідно з документом, грошові виплати виплачуватимуть шести видатним освітянам, які досягли 70-річного віку
Президент Володимир Зеленський призначив довічні стипендії шістьом видатним педагогам, які досягли сімдесятирічного віку.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента за результатами підписання указу № 571 «Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти».
Зазначено, що грошові виплати призначено шістьом видатним педагогам, які досягли сімдесятирічного віку.
Стипендії призначено:
- Ліфаренку Володимиру Власовичу – 1938 року народження, вчителеві
- Московченку Борису Миколайовичу – 1932 року народження, вчителеві
- Погорілку Івану Михайловичу – 1947 року народження, заслуженому вчителеві України
- Ростоцевій Лідії Михайлівні – 1943 року народження, заслуженому вчителеві України
- Самойленку Григорію Васильовичу – 1935 року народження, докторові філологічних наук, професорові, відмінникові народної освіти України
- Сарані Лілії Іванівні – 1948 року народження, заслуженому вчителеві України.
«Держава має поважати і підтримувати людей, які присвятили своє життя вихованню нових поколінь і становленню освіченої нації. Адже в сучасному світі освіта є однією з найважливіших переваг країни», – сказав очільник держави.