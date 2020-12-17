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    Наука та освіта

    Зеленський призначив довічні стипендії шести видатним педагогам

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    Зеленський призначив довічні стипендії шести видатним педагогам - Зеленський призначив довічні стипендії шести видатним педагогам
    Зеленський призначив довічні стипендії шести видатним педагогам

    Згідно з документом, грошові виплати виплачуватимуть шести видатним освітянам, які досягли 70-річного віку

    Президент Володимир Зеленський призначив довічні стипендії шістьом видатним педагогам, які досягли сімдесятирічного віку.

    Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента за результатами підписання указу № 571 «Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти».

    Зазначено, що грошові виплати призначено шістьом видатним педагогам, які досягли сімдесятирічного віку.

    Стипендії призначено:

    • Ліфаренку Володимиру Власовичу – 1938 року народження, вчителеві
    • Московченку Борису Миколайовичу – 1932 року народження, вчителеві
    • Погорілку Івану Михайловичу – 1947 року народження, заслуженому вчителеві України
    • Ростоцевій Лідії Михайлівні – 1943 року народження, заслуженому вчителеві України
    • Самойленку Григорію Васильовичу – 1935 року народження, докторові філологічних наук, професорові, відмінникові народної освіти України
    • Сарані Лілії Іванівні – 1948 року народження, заслуженому вчителеві України.

    «Держава має поважати і підтримувати людей, які присвятили своє життя вихованню нових поколінь і становленню освіченої нації. Адже в сучасному світі освіта є однією з найважливіших переваг країни», – сказав очільник держави.

    Теги: освіта держава стипендія Володимир Зеленський президент
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