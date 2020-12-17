Зеленський призначив довічні стипендії шести видатним педагогам

Згідно з документом, грошові виплати виплачуватимуть шести видатним освітянам, які досягли 70-річного віку

Президент Володимир Зеленський призначив довічні стипендії шістьом видатним педагогам, які досягли сімдесятирічного віку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента за результатами підписання указу № 571 «Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти».

Зазначено, що грошові виплати призначено шістьом видатним педагогам, які досягли сімдесятирічного віку.

Стипендії призначено:

Ліфаренку Володимиру Власовичу – 1938 року народження, вчителеві

Московченку Борису Миколайовичу – 1932 року народження, вчителеві

Погорілку Івану Михайловичу – 1947 року народження, заслуженому вчителеві України

Ростоцевій Лідії Михайлівні – 1943 року народження, заслуженому вчителеві України

Самойленку Григорію Васильовичу – 1935 року народження, докторові філологічних наук, професорові, відмінникові народної освіти України

Сарані Лілії Іванівні – 1948 року народження, заслуженому вчителеві України.

«Держава має поважати і підтримувати людей, які присвятили своє життя вихованню нових поколінь і становленню освіченої нації. Адже в сучасному світі освіта є однією з найважливіших переваг країни», – сказав очільник держави.