Covid-19 не відступає: на Буковині виявили велику кількість нових випадків



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На Буковині відновився ріст захворюваності на коронавірус

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4268 осіб

У Чернівецькій області сьогодні медики зафіксували 57 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Всього лабораторний центр опрацював 514 зразок.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4268 осіб.

64 буковинців сьогодні побороли Covid-19, вони двічі отримали негативний результат тестів.

Як повідомлялося, з послабленням обмежень відновився рух електропоїздів до Києва, зокрема і приміських. Однак, незважаючи на ризик зараження коронавірусною хворобою, пасажири електричок не дотримуються протиепідемічних заходів.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом.

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