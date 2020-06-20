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    Covid-19 не відступає: на Буковині виявили велику кількість нових випадків

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    На Буковині відновився ріст захворюваності на коронавірус - Covid-19 не відступає: на Буковині виявили велику кількість нових випадків
    На Буковині відновився ріст захворюваності на коронавірус

    Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4268 осіб

    У Чернівецькій області сьогодні медики зафіксували 57 нових випадків зараження коронавірусом.

    Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    Всього лабораторний центр опрацював 514 зразок.

    Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4268 осіб.

    64 буковинців сьогодні побороли Covid-19, вони двічі отримали негативний результат тестів.

    Як повідомлялося, з послабленням обмежень відновився рух електропоїздів до Києва, зокрема і приміських. Однак, незважаючи на ризик зараження коронавірусною хворобою, пасажири електричок не дотримуються протиепідемічних заходів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34984
    • Хворіють
      17966
    • Одужали
      16033
    • Померли
      985

    Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

    Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом. 

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