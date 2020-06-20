Covid-19 не відступає: на Буковині виявили велику кількість нових випадків
Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4268 осіб
У Чернівецькій області сьогодні медики зафіксували 57 нових випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Всього лабораторний центр опрацював 514 зразок.
Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4268 осіб.
64 буковинців сьогодні побороли Covid-19, вони двічі отримали негативний результат тестів.
Як повідомлялося, з послабленням обмежень відновився рух електропоїздів до Києва, зокрема і приміських. Однак, незважаючи на ризик зараження коронавірусною хворобою, пасажири електричок не дотримуються протиепідемічних заходів.
-
Всього34984
-
Хворіють17966
-
Одужали16033
-
Померли985
Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).
Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом.