ЦВК доручила друкувати в ЗМІ передвиборні програми



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До 12 липня, як заявили в ЦВК, слід забезпечити публікацію передвиборних програм в окремих спеціальних випусках друкованих видань

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 4 липня розглянула ряд питань щодо забезпечення публікації передвиборних програм політичних партій та кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, за рахунок і в межах коштів державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.

Зазначається, що під час засідання Комісія прийняла постанову «Про деякі питання забезпечення публікації передвиборних програм політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року».

«Вказаним рішенням, зокрема, визначено, що забезпечення публікації передвиборних програм політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в ЗБВО, та кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в ОВО, здійснюють визначені постановою ЦВК від 2 липня 2019 року № 1417 окружні виборчі комісії у відповідних регіонах України для забезпечення проведення зазначеними політичними партіями та кандидатами в народні депутати України передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України», - заявили в ЦВК.

Окрім того, як повідомляється, на замовлення визначених ОВК публікацію вказаних передвиборних програм здійснюють визначені рішеннями вказаних комісій регіональні друковані засоби масової інформації будь-якої форми власності, які поширюються на всю територію відповідних регіонів України.

«При цьому вказаним ОВК доручено до 10 липня включно укласти відповідні угоди з відповідними регіональними друкованими ЗМІ на опублікування передвиборних програм та до 12 липня забезпечити публікацію таких програм в окремих спеціальних випусках відповідних видань», - зазначили в ЦВК.

Нагадаємо, 4 липня Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив частково позов Аграрної партії та зобов’язав ЦВК провести повторне жеребкування. Причина такого рішення - включення партії Саакашвілі у виборчий бюлетень без жеребкування.

Центральна виборча комісія буде подавати апеляцію на рішення адмінсуду щодо повторного жеребкування.

26 червня ЦВК провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування. В жеребкуванні тоді взяли участь 21 партія.

Потім 30 червня ЦВК на вимогу рішення Верховного суду додала у виборчий бюлетень позицію № 22 – Рух нових сил Михаїла Саакашвілі.

Під зривом знаходиться проведення виборів, тому що потужності поліграфкомбінату «Україна» дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні.

Очікувана вартість виготовлення виборчих бюлетенів становить 281 млн 845 тис. 240 грн.