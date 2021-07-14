ЦВК Росії закрив громадянам доступ до відео з камер на виборчих дільницях

Звичайна людина або журналіст, який пише про вибори, подивитися записи не зможе

Трансляції вестимуться на службовому порталі, інших способів подивитися записи в постанові ЦВК не вказано

ЦВК Росії закрив доступ до єдиного відкритого порталу спостереження за виборчими дільницями. На ньому можна було подивитися записи з камер відеоспостереження. Про це інформує телеканал «Дождь».

Трансляції вестимуться на службовому порталі, інших способів подивитися записи в постанові ЦВК не вказано. Доступ до цього порталу матимуть тільки Центральна, регіональні, територіальні та дільничні виборчі комісії, а також кандидати і партії. При цьому кандидат може подивитися записи лише зі свого округу.

Експерт руху «Голос» Василь Вайсенберг пояснив, що іншого порталу для спостереження за виборами не буде, тобто звичайна людина або журналіст, який пише про вибори, подивитися записи не зможе.

Чергові вибори до Держдуми відбудуться у вересні 2021 року. Російська влада продовжує відмовляти незалежним політикам в реєстрації кандидатами в депутати Держдуми. Відмову балотуватися вже отримав Ілля Яшин за нібито причетність до структур політика Олексія Навального.

Також влада намагається не допустити реалізацію проекту «Розумне голосування», який був запущений Навальним. Його сенс полягає в голосуванні проти кандидатів «Єдиної Росії». Штаб Навального в тому чи іншому регіоні пропонує виборцям підтримати найсильнішого кандидата не від провладної партії, у якого є шанси перемогти на виборах. У травні YouTube наклав обмеження і виніс попередження каналам, які розміщували посилання на проєкт за скаргою Роскомнадзору.

Додамо, що список провладної партії «Єдина Росія» на виборах до Державної думи очолив не Дмитро Медведєв, а міністр оборони Сергій Шойгу. Відомий художник Сергій Йолкін вирішив тонко й іронічно показати поразку Медведєва.

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