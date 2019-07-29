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    ЦВК розглянула протоколи усіх 102 закордонних дільниць

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    <span>Вибори до Ради пройшли 21 липня&nbsp;</span> - ЦВК розглянула протоколи усіх 102 закордонних дільниць
    Вибори до Ради пройшли 21 липня 

    29 липня ЦВК завершила прийом протоколів із закордонних виборчих дільниць у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

    Центральна виборча комісія завершила прийняття протоколів дільничних виборчих комісій (ДВК) закордонних виборчих дільниць.

    Про це 29 липня повідомляє пресслужба ЦВК.

    «Комісія прийняла, розглянула та оголосила протоколи 27 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу. Відтак, 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців усіх 102 закордонних виборчих дільниць», - заявили в ЦВК.

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    Як відомо, Центральна виборча комісія визнала обраними 35 народних депутатів України.

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    Нагадаємо, до парламенту нового скликання проходять п’ять партій. 

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