ЦВК розглянула протоколи усіх 102 закордонних дільниць
29 липня ЦВК завершила прийом протоколів із закордонних виборчих дільниць у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі
Центральна виборча комісія завершила прийняття протоколів дільничних виборчих комісій (ДВК) закордонних виборчих дільниць.
Про це 29 липня повідомляє пресслужба ЦВК.
«Комісія прийняла, розглянула та оголосила протоколи 27 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу. Відтак, 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців усіх 102 закордонних виборчих дільниць», - заявили в ЦВК.
Як відомо, Центральна виборча комісія визнала обраними 35 народних депутатів України.
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Слуга народу43.16%
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ОПЗЖ13.05%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.10%
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Голос5.82%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.41%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.04%
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Партія зелених України0.66%
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Самопоміч0.62%
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Аграрна партія України0.51%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.46%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Патріот0.11%
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Соціальна справедливість0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Нагадаємо, до парламенту нового скликання проходять п’ять партій.