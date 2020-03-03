Чому у Зеленського все добре з рейтингом

Ядерний електорат Зеленського - це аполітичний обиватель без явно виражених моральних і політичних орієнтирів

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Признаться, я уже не могу слышать бесконечное разговоры, что рейтинг Зеленского стремительно падает.

Люди, успокойтесь. С рейтингом Зеленского все очень хорошо.

Забудьте вы про цифру 73%. Это ни о чём. Если бы Порошенко в 2014 вышел во второй тур, то его результат был бы где-то 80 %.

В этих 73% — и голоса Бойка, и голоса Гриценка, и голоса Тимошенко…. Во вторым туре за Зеленского голосовали люди с полярным мировоззрением. Сейчас они расходятся по своим политическим опциям. Как видно из социологии, первыми откололись ватники.

Другой вопрос, что в команде Зеленского люди из шоубиза, они не осознают, что это неизбежный процесс. Пребывают в иллюзиях, что это как-то можно остановить.

Правильная цифра для действующего президента – 30%.

Ядерный электорат Зеленского – это аполитичный обыватель без явно выраженных моральных и политических ориентиров. Таких в нашей стране большинство, их роман с Зеленским пока продолжается.

Правильный вопрос в этой ситуации: почему несмотря на все факапы, на явную беспомощность ЗЕ эта влюбленность не проходит?

Этому, на мой взгляд, есть шесть причин

1. Чистые намерения.

Да, он неопытен, некомпетентен, не разбирается ни в экономике, ни в международке, но намерения его чисты. «Он хочет мира!» – убежден обывателеь. И ему плевать, что за январь 2020 погибло больше людей, чем за январь 2019.

2. Царь хороший, бояре плохие.

И Верховная рада, и Кабмин стремительно теряют доверие. Но в мозгах обывателя пока не прослеживается связь между насильником Иванисовым и Зеленским. Они не осознают, что все эти люди – ответственность президента.

3. Политика идентичности.

В 2019 украинский избиратель выбрал не лучших, а себе подобных. Согласитесь, условному Васе из Новых Санжар практически невозможно идентифицировать себя с успешным миллионером Порошенко. А с простым парнем ̶Г̶о̶л̶о̶б̶о̶р̶о̶д̶ь̶к̶о̶ ̶ Володей – запросто. Правда, Володя тоже миллионер, но Васе этого знать не обязательно))

4. Не ворует.

Во многих головах присутствует стойкий нарратив, что Зеленский не ворует. И за это ему готовы простить некомпетентность и совковость.

5. Фанатизм.

Есть люди, которым Зеленский просто нравится. Ведь он таким милый обояшка. А фанатизму свойственно всепрощение

6. Лояльность СМИ

Даже если бы Порошенко ходил в рубище и был святым, у него бы не было шансов. Против ПАП работало приблизительно 80% СМИ, в том числе и Плюсы.

К Володе пока что телеканалы относятся более-менее нейтрально. Критикуют соросят, силовиков, министров, но самого президента не задевают. Ключевое слово тут «пока».

Собственно, поэтому они и хотят провести закон про дезинформацию. Они прекрасно знают, что сделали с Петром и не хотят, чтобы это сделали с ними.