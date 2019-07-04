ЦВК скасувала реєстрацію восьми кандидатів в нардепи



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ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів у відповідності з їх заявами про відмову від балотування

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію восьми кандидатів в народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергові вибори у Верховну раду.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів у відповідності з їх заявами про відмову від балотування.

«Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 8 кандидатів у народні депутати України. А саме: Гудзенка В.М., Гудзенка В.О. – в ОВО № 92, Горбаля В.М. – в ОВО № 93, Таможнього О.В. – в ОВО № 96, Андрикевича В.І., Анциферова Д.Ю., Баранського В.В., Баранського І.С. – в ОВО № 133», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив частково позов Аграрної партії та зобов’язав ЦВК провести повторне жеребкування. Причина такого рішення - включення партії Саакашвілі у виборчий бюлетень без жеребкування.

Центральна виборча комісія буде подавати апеляцію на рішення адмінсуду щодо повторного жеребкування.

26 червня ЦВК провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування. В жеребкуванні тоді взяли участь 21 партія.

Потім 30 червня ЦВК на вимогу рішення Верховного суду додала у виборчий бюлетень позицію № 22 – Рух нових сил Михаїла Саакашвілі.

Під зривом знаходиться проведення виборів, тому що потужності поліграфкомбінату «Україна» дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні.

Очікувана вартість виготовлення виборчих бюлетенів становить 281 млн 845 тис. 240 грн.



