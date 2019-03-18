Дамаск збирається захопити території, які нині контролюють сирійські курди



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Наслідки війни у Сирії Фото: AFP

Режим Башара Асада не виключає можливість угоди про примирення

Міністр оборони Сирії генерал Алі Абдулла Айюб заявив про те, що території, що нині перебувають під контролем Сирійських демократичних сил (SDF), «будуть повернуті» Дамаску. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За його словами це відбудеться або військовим шляхом, або через угоду про примирення. Зазвичай угоди про примирення підписувалися після розгрому урядовими військами повстанців. Контроль SDF над приблизно 1/3 територій Сирії було названо генералом Алі Абдуллою Айюбом «останнім козирем в руках США». За словами сирійського міністра оборони, американські сили мають залишити країну і вони зроблять це.

На сьогодні Вашингтон має в Сирії до 2 тисяч бійців. Цей контингент мають зменшити до 400 бійців відповідно до рішення, яке було прийнято минулого місяця.

Втім, зазначимо, що адміністрація Дональда Трампа має намір і далі підтримувати бійців курдської самооборони YPG. Із цією метою Вашингтон може залишити в Сирії одну тисячу бійців, не зважаючи на грудневу заяву Дональда Трампа про повне виведення американських сил протягом одного місяця.

14 січня Дональд Трамп підтвердив, що процес виведення американського збройного контингенту із Сирії офіційно розпочався.

Нагадаємо, 12 січня у Пентагоні заявили, що поки не розпочали переміщення підрозділів військового контингенту з Сирії, зараз йдеться лише про проведення «логістичних заходів» задля майбутнього організованого виведення американських військових з цієї близькосхідної країни.

Також у Пентагоні вважають, що процес виведення військ із Сирії триватиме не менше року.

У грудні минулого року президент США Дональд Трамп оголосив про рішення вивести американські війська з Сирії. На сирійській території американці насамперед підтримували формування «Демократичних сил Сирії» (SDF), де провідною силою є курдські «Загони народної самооборони» (YPG), у боротьбі проти терористичного угруповання «Ісламська держава».

У січні американські військові в останні дні перекинули додаткові війська в Сирію, щоб забезпечити безпечний вихід з країни інших американських військовослужбовців.

Слід зазначити, що у лютому найближчі європейські союзники США «одноголосно» відхилили прохання адміністрації президента США Дональда Трампа залишити свої війська в якості «спостерігачів» після виведення контингенту американських військовослужбовців.