США можуть залишити в Сирії тисячу бійців



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На сьогодні американський контингент в Сирії налічує приблизно 2 тисячі осіб

Адміністрація Дональда Трампа має намір і далі підтримувати бійців курдської самооборони YPG. Про це пише американське видання The Hill із посиланням The Wall Street Journal.

Із цією метою Вашингтон може залишити в Сирії одну тисячу бійців, не зважаючи на грудневу заяву Дональда Трампа про повне виведення американських сил протягом одного місяця. На сьогодні американський контингент в Сирії налічує приблизно 2 тисячі осіб.

Зменшення військової присутності США в цій арабській країні заплановане після повного військової ліквідації так званої Ісламської держави. Глава комітету начальників штабів Джозеф Данфорд заперечив будь-які зміни планів, які були затверджені в лютому 2019 року і передбачають збереження контингенту в 400 американських військових в Сирії.

14 січня Дональд Трамп підтвердив, що процес виведення американського збройного контингенту із Сирії офіційно розпочався.

Нагадаємо, 12 січня у Пентагоні заявили, що поки не розпочали переміщення підрозділів військового контингенту з Сирії, зараз йдеться лише про проведення «логістичних заходів» задля майбутнього організованого виведення американських військових з цієї близькосхідної країни.

Також у Пентагоні вважають, що процес виведення військ із Сирії триватиме не менше року.

У грудні минулого року президент США Дональд Трамп оголосив про рішення вивести американські війська з Сирії. На сирійській території американці насамперед підтримували формування «Демократичних сил Сирії» (SDF), де провідною силою є курдські «Загони народної самооборони» (YPG), у боротьбі проти терористичного угруповання «Ісламська держава».

У січні американські військові в останні дні перекинули додаткові війська в Сирію, щоб забезпечити безпечний вихід з країни інших американських військовослужбовців.

Слід зазначити, що у лютому найближчі європейські союзники США «одноголосно» відхилили прохання адміністрації президента США Дональда Трампа залишити свої війська в якості «спостерігачів» після виведення контингенту американських військовослужбовців.