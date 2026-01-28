Головна Новини
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Рютте перевищив повноваження у питанні Гренландії
фото: The New-York Times

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксеннаголосила, що питання суверенітету є «червоною лінією» для Копенгагена та союзників

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте не був уповноважений вести переговори з президентом США Дональд Трамп щодо Гренландії від імені данського уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За словами Фредеріксен, будь-які домовленості про майбутнє Гренландії без мандату Копенгагена є неприйнятними. Глава уряду Данії підкреслила, що питання передачі суверенітету є «червоною лінією», яку Данія разом із європейськими союзниками не перетинатиме.

Вона наголосила, що Гренландія залишається частиною Королівства Данія, а рішення щодо її статусу не можуть ухвалюватися без участі Копенгагена та самої Гренландії. Водночас Фредеріксен позитивно оцінила договір 1951 року між США та Данією, який дозволяє Сполученим Штатам розміщувати військові бази в Гренландії.

Прем’єрка зазначила, що цей документ залишається чинним, але не виключила можливості його перегляду в межах переговорного процесу. Також повідомляється, що у середу, 28 січня, Фредеріксен разом із прем’єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном відвідають Париж для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За даними видання, це турне має на меті зберегти європейську підтримку позиції Данії на тлі подальших дискусій щодо Гренландії. 21 січня Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з Марком Рютте вони нібито сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії. Ці слова викликали занепокоєння в Копенгагені та спричинили публічну реакцію данського уряду.

