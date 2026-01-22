Axios: Данія збереже суверенітет над Гренландією

Жителі Гренландії завжди були проти приєднання до США та воліли залишитися з Данією

Найближчими тижнями США розпочнуть переговори на високому рівні з Данією і Гренландією щодо потенційної угоди

Рамковий план щодо Гренландії, погоджений Дональдом Трампом та Марком Рютте, базується на принципі поваги до суверенітету Данії, проте значно розширює військову присутність США. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

Згідно з даними джерел, угода не передбачає повної передачі острова Сполученим Штатам. Замість анексії сторони планують оновити оборонний договір 1951 року, що дозволить Вашингтону створювати нові «зони оборони» та будувати додаткові військові об’єкти в Арктиці під егідою НАТО.

Центральним елементом майбутніх домовленостей стане розміщення в Гренландії системи протиракетної оборони «Золотий купол». Окрім мілітарного аспекту, документ міститиме розділи про посилену видобувну діяльність у регіоні та спільну протидію економічному і військовому впливу Росії та Китаю. Трамп назвав цей проєкт «угодою на все життя», яка має забезпечити стратегічні інтереси США назавжди, при цьому уникнувши надмірних витрат та дипломатичної ізоляції.

Зі свого боку генсек НАТО Марк Рютте підкреслив, що питання зміни власника острова на зустрічі взагалі не порушувалося. Натомість мова йшла про активізацію зусиль усіх семи арктичних союзників щодо захисту регіону. Новий формат перегукується з давніми пропозиціями офіційного Копенгагена: Данія зберігає юридичний контроль над територією, а США отримують необхідні інструменти безпеки. Найближчими тижнями Вашингтон планує розпочати прямі переговори високого рівня з представниками Данії та гренландською владою для фіналізації угоди.

Як відомо, президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії.

Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав Гренландію «шматком льоду». Він пообіцяв не захоплювати острів військовим шляхом.

«Факт у тому, що жодна країна не зможе забезпечити безпеку Гренландії, за винятком США. Ми потужна країна, значно потужніша, ніж можна собі уявити. Це було ясно видно у Венесуелі два тижні тому. Ми це бачили у Другій світовій, коли Данія здалася Німеччині, вони воювали всього лише шість годин і не змогли захистити ні себе, ні Гренландію», – заявив він.