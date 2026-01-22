Угода Трампа та НАТО щодо Гренландії. Данія зробила заяву

Прем'єр-міністр Данії наголосила, що НАТО не може приймати рішення щодо суверенітету Данії та Гренландії

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен прокоментувала угоду щодо Гренландії, яка була досягнута між американським лідером Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Фредеріксен зазначили, що це «добре і природно», що питання безпеки Арктики обговорювалося між президентом США та генеральним секретарем НАТО. Вона зауважила, що розмовляла з Рютте до і після його зустрічі з Трампом.

«НАТО повністю усвідомлює позицію Данії, що можна обговорювати будь-що політичне, включаючи питання безпеки, інвестицій та економіки, але не можна обговорювати наш суверенітет», – наголосила Фредеріксен.

Прем'єр-міністр Данії підсумувала, що НАТО не може приймати рішення щодо суверенітету Данії та Гренландії.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії. Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

Як повідомлялося, високопосадовці країн-членів Альянсу розглядають варіант врегулювання «гренландського питання» шляхом надання Сполученим Штатам повного контролю над окремими ділянками острова.