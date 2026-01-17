Головна Світ Політика
search button user button menu button

Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії
Андерсен додав, що участь у навчаннях уже підтвердили кілька країн-членів НАТО
фото: glavcom.ua

Наразі невідомо, чи ухвалили Сполучені Штати рішення щодо участі

Данія запросила США долучитися до військових навчань у Гренландії, які планують провести пізніше цього року. Про це заявив керівник Данського арктичного командування генерал-майор Серен Андерсен, пише «Главком».

«Сьогодні ми провели зустріч із багатьма партнерами по НАТО, включно зі США, і запросили їх взяти участь у цих навчаннях», – сказав Андерсен, додавши, що наразі не знає, чи ухвалили Сполучені Штати рішення щодо участі.

За його словами, участь у навчаннях уже підтвердили кілька країн-членів НАТО. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити торговельні тарифи проти країн, які не підтримають контроль Сполучених Штатів над Гренландією. 

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.

Читайте також:

Теги: НАТО військові навчання Гренландія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федеральні агенти застосували спецзасоби проти протестувальників у США
Федеральні агенти застосували спецзасоби проти протестувальників у США
14 сiчня, 02:28
Протести по всьому Ірану стрімко загострюються
США закликають своїх громадян негайно залишити Іран
13 сiчня, 05:49
США не бачили такого лідера з часів Лінкольна, заявив Келлог про Зеленського
Келлог зробив гучну заяву про Зеленського
10 сiчня, 20:58
Екіпаж судна намагався уникнути затримання та втекти від американської берегової охорони
США відкриють кримінальну справу проти екіпажу танкера тіньового флоту РФ
8 сiчня, 06:41
Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії
Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії
8 сiчня, 02:44
Фото Мадуро, яке оприлюднив Дональд Трамп
Журналісти з’ясували, скільки коштує спортивний костюм Мадуро, в якому його заарештували
4 сiчня, 20:48
Трамп святкував Новий Рік у своїй приватній резиденції у Мар-а-Лаго
Трамп оголосив свою головну ціль у новому році
1 сiчня, 10:41
Зеленський заявив, що без Росії підписання мирного плану неможливе
Президент заявив, що від зустрічі з Трампом залежить підписання угоди
26 грудня, 2025, 16:07
Майк Помпео у своєму дописі заявив, що довіра до Америки на кону, нагадавши Будапештський меморандум
Ексдержсекретар нагадав, як Америка поступово провалювала свої зобов'язання перед Україною
17 грудня, 2025, 02:56

Політика

Трамп загнав себе в пастку заявами про Іран – аналіз The Hill
Трамп загнав себе в пастку заявами про Іран – аналіз The Hill
Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії
Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії
Білий дім оприлюднив склад Ради миру для управління Газою
Білий дім оприлюднив склад Ради миру для управління Газою
Трамп пригрозив тарифами країнам, які не підтримають контроль США над Гренландією
Трамп пригрозив тарифами країнам, які не підтримають контроль США над Гренландією
Єврокомісія розглядає швидкий, але обмежений вступ України до ЄС – Reuters 
Єврокомісія розглядає швидкий, але обмежений вступ України до ЄС – Reuters 
Італія висміяла кількість військових, запропоновану для місії НАТО в Гренландії
Італія висміяла кількість військових, запропоновану для місії НАТО в Гренландії

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua