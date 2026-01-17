Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії

Андерсен додав, що участь у навчаннях уже підтвердили кілька країн-членів НАТО

Наразі невідомо, чи ухвалили Сполучені Штати рішення щодо участі

Данія запросила США долучитися до військових навчань у Гренландії, які планують провести пізніше цього року. Про це заявив керівник Данського арктичного командування генерал-майор Серен Андерсен, пише «Главком».

«Сьогодні ми провели зустріч із багатьма партнерами по НАТО, включно зі США, і запросили їх взяти участь у цих навчаннях», – сказав Андерсен, додавши, що наразі не знає, чи ухвалили Сполучені Штати рішення щодо участі.

За його словами, участь у навчаннях уже підтвердили кілька країн-членів НАТО.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити торговельні тарифи проти країн, які не підтримають контроль Сполучених Штатів над Гренландією.

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.