Ще одна країна направить військових до Гренландії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ще одна країна направить військових до Гренландії
Франція направить військових до Гренландії у складі європейської місії НАТО
фото: АР

У французькому відомстві підкреслили, що це виключно навчальна місія

Франція приєднується до міжнародної військової ініціативи в Гренландії на запрошення Данії. Про це повідомляють провідні французькі ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони, пише «Главком».

Париж мобілізує невеликий підрозділ для участі в спільних навчаннях союзників під назвою Arctic Endurance. Рішення ухвалене в координації з кількома європейськими членами НАТО.

У французькому відомстві підкреслили, що це виключно навчальна місія, яка спрямована на зміцнення обороноздатності та підтримку суверенітету Данії над островом.

Повідомляється, що Франція не зацікавлена в ескалації напруженості з США.

Данія вже раніше оголосила про посилення своєї військової присутності на острові. Очікується, що до неї приєднаються й інші європейські союзники. З боку Німеччини розглядається участь підрозділів гірських стрільців, ВМС та ВПС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що військові його країни прибули до Гренландії для участі у міжнародних військових навчаннях «Операція Арктична витривалість». 

Як повідомлялось, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Трамп висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, заявивши про бажання реалізувати цю угоду «легким шляхом». Президент США аргументував необхідність контролю над островом міркуваннями національної безпеки. За його словами, якщо Сполучені Штати не заволодіють цією територією, її можуть захопити Росія або Китай, а Вашингтон не бажає бачити цих опонентів своїми безпосередніми сусідами.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.

До слова, президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз надаватиме підтримку Гренландії та Данії у разі потреби і не допускатиме порушень міжнародного права, незалежно від місця їх вчинення.

