Данія окреслила США «червоні лінії» щодо Гренландії

Копенгаген заявив, що питання суверенітету не підлягає обговоренню

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна має чіткі «червоні лінії» у діалозі зі Сполученими Штатами щодо Гренландії, і питання суверенітету не підлягає обговоренню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

Фредеріксен наголосила, що Данія не погоджується обговорювати зі США питання свого статусу як суверенної держави. «Ви запитуєте про “червоні лінії”. Вони у нас є. Звісно, я думаю, для всіх очевидно, що ми є суверенною державою, і ми не можемо вести переговори з цього питання, оскільки це є частиною базових демократичних цінностей», – підкреслила вона.

Прем’єрка додала, що Данія готова обговорювати зі Сполученими Штатами посилення співпраці у сфері безпеки в Арктичному регіоні. «Безумовно, ми можемо обговорювати зі Сполученими Штатами, як зміцнити нашу спільну співпрацю у сфері безпеки в Арктичному регіоні», – сказала Фредеріксен.

Вона також зазначила, що звернулася до НАТО з проханням бути більш присутнім в Арктиці, зокрема навколо Гренландії. «Ми дуже тісно співпрацювали зі Сполученими Штатами протягом багатьох років, але ми повинні співпрацювати на засадах взаємної поваги, без погроз одне одному. І тому я, звісно, сподіваюся знайти політичне рішення в межах демократії та того, як ми співпрацюємо як союзники», – додала прем’єрка.

Раніше Метте Фредеріксен прокоментувала угоду щодо Гренландії, досягнуту між президентом США Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За її словами, обговорення безпеки Арктики між США та НАТО є «добрим і природним», однак питання суверенітету Данії не може бути предметом переговорів.