Головна Світ Політика
search button user button menu button

Данія окреслила США «червоні лінії» щодо Гренландії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Данія окреслила США «червоні лінії» щодо Гренландії
Метте Фредеріксен заявила, що США не можуть ставити під сумнів статус Данії
фото з відкритих джерел

Копенгаген заявив, що питання суверенітету не підлягає обговоренню

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна має чіткі «червоні лінії» у діалозі зі Сполученими Штатами щодо Гренландії, і питання суверенітету не підлягає обговоренню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

Фредеріксен наголосила, що Данія не погоджується обговорювати зі США питання свого статусу як суверенної держави. «Ви запитуєте про “червоні лінії”. Вони у нас є. Звісно, я думаю, для всіх очевидно, що ми є суверенною державою, і ми не можемо вести переговори з цього питання, оскільки це є частиною базових демократичних цінностей», – підкреслила вона.

Прем’єрка додала, що Данія готова обговорювати зі Сполученими Штатами посилення співпраці у сфері безпеки в Арктичному регіоні. «Безумовно, ми можемо обговорювати зі Сполученими Штатами, як зміцнити нашу спільну співпрацю у сфері безпеки в Арктичному регіоні», – сказала Фредеріксен.

Вона також зазначила, що звернулася до НАТО з проханням бути більш присутнім в Арктиці, зокрема навколо Гренландії. «Ми дуже тісно співпрацювали зі Сполученими Штатами протягом багатьох років, але ми повинні співпрацювати на засадах взаємної поваги, без погроз одне одному. І тому я, звісно, сподіваюся знайти політичне рішення в межах демократії та того, як ми співпрацюємо як союзники», – додала прем’єрка.

Раніше Метте Фредеріксен прокоментувала угоду щодо Гренландії, досягнуту між президентом США Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За її словами, обговорення безпеки Арктики між США та НАТО є «добрим і природним», однак питання суверенітету Данії не може бути предметом переговорів.

Читайте також:

Теги: Данія Гренландія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш купив глобус, щоб знайти на ньому Гренландію
Прем’єр Чехії купив глобус, щоб знайти на ньому Гренландію
Сьогодні, 17:38
Німеччина готується направити до Гренландії перший підрозділ бундесверу
Bild: найближчим часом Німеччина може відправити військових до Гренландії
14 сiчня, 22:30
Опозиція та режим Венесуели змагаються за прихильність Трампа
WSJ: Боротьба за владу у Венесуелі розгорнулася у США
10 сiчня, 04:58
Трамп має китайську проблему у Венесуелі: пояснення AP
Трамп має китайську проблему у Венесуелі: пояснення AP
10 сiчня, 01:44
Білий дім: США покидають 66 міжнародних організацій
Білий дім оголосив про вихід США з понад 60 організацій
8 сiчня, 08:33
Захоплення Мадуро є наочним і тривожним прикладом
Сигнал Трампа з Венесуели. Наступний рік може стати для РФ останнім
4 сiчня, 21:07
Переговори Трампа та Зеленського завершено. Що далі?
Переговори Трампа та Зеленського завершено. Що далі?
29 грудня, 2025, 02:10
Зеленський та Трамп під час зустрічі у США у вересні
Як змінилися позиції України перед зустріччю Зеленського з Трампом: аналіз The Telegraph
27 грудня, 2025, 02:05
Після війни США пропонують Україні угоду про вільну торгівлю. Зеленський розкрив деталі
Після війни США пропонують Україні угоду про вільну торгівлю. Зеленський розкрив деталі
24 грудня, 2025, 10:12

Політика

Путін прийняв Віткоффа та Кушнера у Кремлі
Путін прийняв Віткоффа та Кушнера у Кремлі
Зеленський провів розмову з прем'єром Норвегії
Зеленський провів розмову з прем'єром Норвегії
Данія окреслила США «червоні лінії» щодо Гренландії
Данія окреслила США «червоні лінії» щодо Гренландії
Трамп подав позов проти найбільшого банківського холдингу США
Трамп подав позов проти найбільшого банківського холдингу США
Орбан образився на Зеленського за слова про «потиличник»
Орбан образився на Зеленського за слова про «потиличник»
Сибіга привітав затримання Францією підсанкційного танкера РФ
Сибіга привітав затримання Францією підсанкційного танкера РФ

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Сьогодні, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Сьогодні, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Сьогодні, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua