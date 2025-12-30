Чому дрони та літаки РФ змінили траєкторію? Голова розвідки Естонії розкрив стратегію Кремля

Глава зовнішньої розвідки Естонії каже, що РФ зараз не має намірів нападати на якусь країну Балтії

Росія демонструє іншу поведінку після реакцій НАТО

Згідно з даними естонської розвідки, Росія на даний момент не має намірів нападати на будь-яку з країн Балтії чи НАТО в цілому. Напередодні виходу нового щорічника Департаменту зовнішньої розвідки Естонії, його керівник Каупо Розін дав просте інтерв'ю, в якому проаналізував поточний стан безпеки в Балтійському регіоні. За його словами, на кінець 2025 року Росія не демонструє намірів атакувати НАТО, проте активно намагається підірвати європейську обороноздатність через гібридні операції та «миротворчу» риторику. Про це пише «Главком» із посиланням на err.ee



Одним із найяскравіших доказів стриманості РФ є зміна поведінки російських пілотів та операторів БпЛА. За словами Розіна, розвідка фіксує суворе дотримання маршрутів польотів над Балтійським морем.

Розін зазначає, що рішуча реакція Альянсу на попередні провокації змусила Москву бути обережнішою.

«Досі видно, що Росія поважає НАТО і намагається уникати будь-якого відкритого конфлікту... Російські літаки сьогодні дуже уважно стежать за тим, де вони літають над Балтійським морем, і з болісною точністю дотримуються своїх маршрутів, щоб не створювати інцидентів», – підкреслив голова розвідки.

За його словами, навіть траєкторії дронів, що атакують Україну, тепер прораховуються так, щоб мінімізувати ризики зальоту в повітряний простір країн Альянсу.

Аналогічна ситуація спостерігається і з дронами, що атакують територію України: їхні маршрути коригуються так, щоб звести до мінімуму ризик зальоту в повітряний простір сусідніх країн Альянсу.

Розін також звернув увагу на стабілізацію ситуації з підводними комунікаціями. Після запуску спеціальних охоронних місій НАТО в Балтійському морі припинилися інциденти з пошкодженням кабелів, що раніше викликали серйозне занепокоєння європейських столиць.

«Ми бачимо, що Росія поважає НАТО і намагається уникати будь-якого відкритого конфлікту зараз. Вони змінили свою поведінку після реакцій союзників на попередні інциденти», – зазначив голова естонської розвідки.

Однією з головних загроз на 2026 рік Розін називає спроби РФ збити темп переозброєння Європи. Для цього Кремль використовує багатошарову тактику. Путін озвучує обіцянки «прописати в законах відмову від нападу на Європу».



«Росія справді бачить загрозу у переозброєнні Європи... Якщо Європа збереже цей курс, то за кілька років ми зможемо виграти цю гонку озброєнь у Росії», – пояснює Каупо Розін.

Попри відносну стабільність, розвідка не виключає можливості випадкових інцидентів у майбутньому. Висока концентрація військ та активні бойові дії в Україні створюють постійне напруження. Проте ключовим висновком Естонії є те, що Росія не шукає навмисної ескалації та не готує масштабного нападу на східний фланг НАТО в найближчій перспективі.

До слова, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що лише посилення тиску на Росію та подальша військова підтримка України змусить Кремль серйозно ставитися до мирних переговорів, адже Росія не готова відмовитися від своїх цілей.