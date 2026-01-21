Британія назвала Росію головним чинником напруженості в районі Гренландії

Міністри оборони Британії та Данії закликали посилити навчання НАТО в Арктиці

Міністри оборони Великої Британії та Данії заявили про необхідність посилення військової присутності НАТО в районі Гренландії та проведення більшої кількості спільних навчань через зростання безпекових загроз у Північній Атлантиці та Арктиці. Про це вони сказали під час спільної заяви, коментуючи безпекову ситуацію у так званому Високому Півночі та виступ президента США Дональда Трампа щодо майбутнього регіону. Повідомляє «Главком».

Британський міністр оборони наголосив, що питання Гренландії має вирішуватися дипломатичним шляхом у межах взаємодії союзників по НАТО.

«Дипломатія – це правильний шлях. Правильний підхід до Гренландії – це спокійний підхід, підхід через обговорення між союзниками», – заявив він. За його словами, заява Дональда Трампа щодо безпеки острова є частиною ширшої стратегії реагування на нові глобальні загрози, зокрема з боку Росії та Китаю, а також на зміни, пов’язані з кліматом.

Міністр зазначив, що через танення льодів Арктика дедалі більше перетворюється на регіон геополітичної конкуренції. «Ми визнаємо зростаючі загрози з боку Росії, зростаючий інтерес з боку Китаю і те, що Високий Північ дедалі більше стає зоною суперництва», – сказав він.

Данський міністр оборони зі свого боку заявив, що регіон навколо Гренландії більше не можна вважати зоною низької напруги. «Ми бачимо, що маємо бути активнішими, більше інвестувати і робити більше разом», – наголосив він. За його словами, протягом останніх двох років Велика Британія та Данія наполягали на необхідності посилення присутності НАТО в Арктиці та збільшення кількості спільних навчань.

Британський міністр також заявив, що саме дії Росії є головним чинником зростання напруженості в регіоні: «Це російські атаки в Україні, це розширення російської військової активності у Високому Півночі з новими базами, і це російська безвідповідальність, яка перевіряє рішучість НАТО», – сказав він.

За його словами, лише за останні 12 місяців у Європі фіксувалися проникнення безпілотників, активність російських розвідувальних кораблів у територіальних водах, а також кібератаки на критичну інфраструктуру. У зв’язку з цим міністри заявили про необхідність переходу до нової моделі оборони, яка базується на військовій силі, міцних союзах та стримуванні потенційних противників.

Раніше, повідомлялося, що європейські лідери можуть погодитися віддати Гренландію в черговій спробі заспокоїти Білий дім. Високопоставлений європейський чиновник сказав, що багато його колег згодні з тим, що порядок, встановлений після Другої світової війни, закінчився. За його словами, захоплення земель президентом США Дональдом Трампом змінить глобальну політику.