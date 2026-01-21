Тарифи більше не потрібні: Трамп заявив, що досяг угоди щодо Гренландії з генсеком НАТО

Трамп оголосив про створення плану, який відповідає його баченню статусу Гренландії

Президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

«За результатами дуже продуктивної зустрічі, яку я мав з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону», – написав Трамп на Truth Social.

«Це рішення, якщо його буде прийнято, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО. Виходячи з цього розуміння, я не запроваджуватиму тарифи, які мали набути чинності 1 лютого».

Трамп заявив, що додаткові обговорення щодо системи протиракетної оборони «Золотий купол» тривають. Трамп заявив, що Гренландія буде важливою для цієї системи.

Він сказав, що за переговори будуть відповідальні високопосадовці США, включаючи віцепрезидента Джей Ді Венса, державного секретаря Марко Рубіо та його спеціального посланця Стіва Віткоффа.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав Гренландію «шматком льоду». Він пообіцяв не захоплювати острів військовим шляхом.

«Факт у тому, що жодна країна не зможе забезпечити безпеку Гренландії, за винятком США. Ми потужна країна, значно потужніша, ніж можна собі уявити. Це було ясно видно у Венесуелі два тижні тому. Ми це бачили у Другій світовій, коли Данія здалася Німеччині, вони воювали всього лише шість годин і не змогли захистити ні себе, ні Гренландію», – заявив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожує підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою погодитися на її продаж Сполученим Штатам. Телеканал CNBC проаналізував, які сфери постраждають найбільше від нових американських мит.

Трамп пообіцяв до 1 лютого ввести 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії, посиливши тиск з метою приєднання Гренландії, самокерованої датської території, до складу Сполучених Штатів. З 1 червня мита на товари з цих країн зростуть до 25%, заявив Трамп.