Politico: Найближчими місяцями США можуть встановити контроль над Гренландією

США хочуть закріпити свій вплив у Гренландії до знакових політичних подій, наприклад, до 4 липня, коли буде святування 250-ї річниці незалежності Штатів

Сполучені Штати розглядають можливість переходу Гренландії під свій контроль протягом поточного року. Як повідомляють джерела Politico, американська адміністрація може спробувати реалізувати цей план у найближчі місяці, скориставшись сприятливим «вікном можливостей», передає «Главком».

На думку експертів та посадовців, ключовими датами для такої події можуть стати 4 липня – день 250-ї річниці незалежності США, а також період напередодні проміжних виборів до Конгресу, запланованих на 3 листопада.

Таким чином, Вашингтон прагне закріпити свій вплив на острові до цих знакових політичних подій.

Раніше посол Данії в США Єспер Меллер Соренсен виступив із офіційним нагадуванням про територіальну цілісність Гренландії.

Приводом для цього стала публікація Кеті Міллер (дружини радника Білого дому Стівена Міллера) у мережі X, де була зображена карта острова, розфарбована в кольори американського прапора з підписом «незабаром».

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія потрібна країні для національної безпеки.

«Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Не для корисних копалин. У нас більше нафти, ніж у будь-якій іншій країні світу. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. І якщо ви подивитесь на Гренландію, ви подивитесь вздовж узбережжя. Всюди російські та китайські кораблі. Тож Гренландія це велика справа», – сказав Трамп.

Згодом міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що країна не підкориться вимозі Дональда Трампа передати Гренландію Сполученим Штатам. Очільник МЗС також викликав посла США Кена Хауері для роз'яснення коментарів Трампа.