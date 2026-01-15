Білий дім запевнив, що європейські війська не вплинуть на рішення Трампа щодо Гренландії

Левітт ще раз для медіа окреслила наміри президента США Дональда Трампа щодо Гренландії

Відомо, що Німеччина, Великобританія, Швеція, Норвегія та Франція відправлять своїх військових до Гренландії

Прессекретарка Білого Дому Керолайн Левітт ще раз для медіа окреслила наміри президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, пише «Главком».

За словами речниці, Дональд Трамп не відмовляється від ідеї купівлі Гренландії. На думку Лівіт, присутність європейських військ на острові не вплине на рішення Трампа.

«Президент досить чітко окреслив свій пріоритет: він хоче, щоб Сполучені Штати придбали Гренландію. Він вважає, що це найкраще для нашої національної безпеки», – сказала вона.

Варто зазначити, що Німеччина, Великобританія, Швеція, Норвегія та Франція відправлять своїх військових до Гренландії на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо контролю над островом.

Бундесвер розгорне розвідувальну групу з 13 осіб для дослідження можливого військового внеску в безпеку регіону. Швеція направить особовий склад для участі в данських навчаннях, Великобританія – військового офіцера для співпраці з розвідувальною групою, а Франція приєднається до спільних військових навчань. Норвегія відправить двох військових для посилення безпеки в Арктиці.

Як повідомлялось, лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану