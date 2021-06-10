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    Данія зміцнює співпрацю з Південною Кореєю в області поновлюваного водню

    нова енергія
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    Підписання датсько-корейського водневого меморандуму &nbsp; - Данія зміцнює співпрацю з Південною Кореєю в області поновлюваного водню

    Підписання датсько-корейського водневого меморандуму

     

    Фото: h2-view.com

    Компанії Ørsted і POSCO будуть спільно працювати над проектами морських вітроенергетичних установок

    Найбільша енергетична компанія Данії Ørsted підписала меморандум про взаєморозуміння з корейської POSCO Group (головний бізнес - виробництво сталі), щоб зміцнити співпрацю в області морських вітроенергетичних установок і поновлюваних джерел водню в Південній Кореї, – повідомляє H2 View.

    У грудні 2020 року POSCO Group приєдналася до декларації уряду Південної Кореї про декарбонізацію, заявивши про своє прагнення стати провідною компанією країни з виробництва поновлюваного водню і досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року.

    POSCO і її дочірні компанії будуть використовувати спільні можливості групи для підтримки розвитку морських вітроенергетичних проектів Ørsted потужністю 1,6 ГВт біля узбережжя міста Інчхон.

    Ørsted має міцні відносини з POSCO, яка вже поставила датської енергетичної компанії більше 100 тис тонн сталі, для будівництва чотирьох офшорних вітряних полів в Північному морі.

    «POSCO зробила водневий бізнес одним з двигунів зростання. Комбінуючи виробничі ноу-хау Ørsted в області офшорної вітроенергетики і поновлюваного водню, з бізнесом POSCO Group, який включає будівництво та енергетику, обидві компанії зможуть створити взаємовигідний ефект», – сказав старший виконавчий віце-президент POSCO Group Юнг-сон Чон.

    «Ми сповнені рішучості стати глобальним каталізатором системних змін і допомагати країнам і компаніям в їх зеленої трансформації», – сказав у свою чергу головний виконавчий директор Ørsted Мадс Ніппер.

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    Теги: Південна Корея бізнес будівництво Данія Меморандум водень
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    Данія зміцнює співпрацю з Південною Кореєю в області поновлюваного водню