Данія зміцнює співпрацю з Південною Кореєю в області поновлюваного водню

Компанії Ørsted і POSCO будуть спільно працювати над проектами морських вітроенергетичних установок

Найбільша енергетична компанія Данії Ørsted підписала меморандум про взаєморозуміння з корейської POSCO Group (головний бізнес - виробництво сталі), щоб зміцнити співпрацю в області морських вітроенергетичних установок і поновлюваних джерел водню в Південній Кореї, – повідомляє H2 View.

У грудні 2020 року POSCO Group приєдналася до декларації уряду Південної Кореї про декарбонізацію, заявивши про своє прагнення стати провідною компанією країни з виробництва поновлюваного водню і досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року.

POSCO і її дочірні компанії будуть використовувати спільні можливості групи для підтримки розвитку морських вітроенергетичних проектів Ørsted потужністю 1,6 ГВт біля узбережжя міста Інчхон.

Ørsted має міцні відносини з POSCO, яка вже поставила датської енергетичної компанії більше 100 тис тонн сталі, для будівництва чотирьох офшорних вітряних полів в Північному морі.

«POSCO зробила водневий бізнес одним з двигунів зростання. Комбінуючи виробничі ноу-хау Ørsted в області офшорної вітроенергетики і поновлюваного водню, з бізнесом POSCO Group, який включає будівництво та енергетику, обидві компанії зможуть створити взаємовигідний ефект», – сказав старший виконавчий віце-президент POSCO Group Юнг-сон Чон.

«Ми сповнені рішучості стати глобальним каталізатором системних змін і допомагати країнам і компаніям в їх зеленої трансформації», – сказав у свою чергу головний виконавчий директор Ørsted Мадс Ніппер.