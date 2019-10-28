ДБР відкрило ще дві справи стосовно Портнова документ



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Андрій Портнов, заступник глави Адміністрації президента часів Януковича

Чорновол опублікувала офіційні відповіді ДБР проо відкриття розслідувань щодо Портнова

Державне бюро розслідувань розпочало ще два досудові розслідування щодо колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.

Ці розслідування початі за заявами колишнього народного депутата Тетяни Чорновол. Про це Чорновол повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши відповідні офіційні повідомлення, що надійшли від цього відомства.

За її словами, перша заява — про створення злочинної організації для узурпації влади. Вона стосується «фінансування та інших послуг», котрі Портнов, за інформацією Чорновол, надавав майбутньому президентові Володимирові Зеленському під час виборчої кампанії з метою подальшого призначення «своїх людей» на ключові посади в державі. Серед таких осіб Чорновол називає чинного очільника Офісу президента Андрія Богдана.

Інша заява, зазначає Чороновол, стосувалася зловживання службовим становищем в часи президентства Януковича.



