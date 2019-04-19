  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський потиснув руку Порошенку

    • Розсилка
    Зеленський потиснув руку Порошенку

    Кандидати в депутати вже почали спілкуватись напряму

    Як тільки Володимир Зеленський почав говорится зі сцени, туди піднявся Петро Порошенко.

    Кандидат в президенти Зеленський встиг сказати: «Як настрій? Давайте поаплодуємо тим, кого привезли на автобусах».

    В цей час на сцену піднявся діючий президент Петро Порошенко, підійшов до свого суперника і простягнув йому руку. Зеленський потиснув її.

    Хоча ще вчора чи подасть він руку президенту Порошенку, Зеленський відповів наступне: «Коли пан президент сказав, що казав, що «я усім корупціонерам буду рубати руки», я не впевнений, що мені буде що йому потиснути».

    вибори дебати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ