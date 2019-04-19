Зеленський потиснув руку Порошенку



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Кандидати в депутати вже почали спілкуватись напряму

Як тільки Володимир Зеленський почав говорится зі сцени, туди піднявся Петро Порошенко.

Кандидат в президенти Зеленський встиг сказати: «Як настрій? Давайте поаплодуємо тим, кого привезли на автобусах».

В цей час на сцену піднявся діючий президент Петро Порошенко, підійшов до свого суперника і простягнув йому руку. Зеленський потиснув її.

Хоча ще вчора чи подасть він руку президенту Порошенку, Зеленський відповів наступне: «Коли пан президент сказав, що казав, що «я усім корупціонерам буду рубати руки», я не впевнений, що мені буде що йому потиснути».