Дебати на «Суспільному»: в залі є людина, яка може здійснити теракт



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Президент України Петро Порошенко Фото: Главком

Ведуча уточнила, що теракт був пов’язаний із дзвінком на «102» і це міг бути замах на життя президента Петра Порошенка

Модератор теледебатів на «Суспільному» Мирослава Барчук повідомила, що у залі є людина, яка може здійснити теракт.

«Нам повідомили, що в залі є людина, яка може здійснити терористичний акт. Мене просять сказати це в ефірі і я оголошую це, щоб для того, хто боїться зараз покинув зал», - заявила на початку дебатів Барчук.

У відповідь Петро Порошенко сказав, що «приймає рішення залишитися».

Пізніше ведуча уточнила, що теракт був пов’язаний із дзвінком на «102» і це міг бути замах на життя президента.

Сьогодні, 19 квітня, в останній день, коли дозволена політична агітація перед другим туром виборів, проходять дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Вже завершилася зустріч кандидатів на НСК «Олімпійський».

О 21:00 почалися дебати на «Супільному».

Як повідомила телеведуча, Володимир Зеленський не прийшов на національні дебати.

Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).



