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    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України

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    <p>Зараз в Україні 490 районів. При цьому в деяких з них проживає менш як 10 тисяч осіб, а в деяких &ndash; понад 150 тисяч</p> - Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України

    Зараз в Україні 490 районів. При цьому в деяких з них проживає менш як 10 тисяч осіб, а в деяких – понад 150 тисяч

    Карти майбутніх районів підготовлені на основі пропозицій обласних державних адміністрацій і консультацій з експертами

    Міністерство розвитку громад і територій оприлюднило проєкти майбутніх районів України в рамках децентралізації.

    Відповідні карти розміщені на сайті «Децентралізація».

    У відомстві зазначили, що карти майбутніх районів підготовлені на основі пропозицій обласних державних адміністрацій і тривалих консультацій з асоціаціями та експертним середовищем і підкреслили, що це в своїй сукупності є лише першим проєктним документом, який ще зміниться в ході узгоджень і попередніх обговорень на рівні уряду перед його схваленням.

    Зазначимо, що зараз в Україні 490 районів. При цьому в деяких з них проживає менш як 10 тисяч осіб, а в деяких – понад 150 тисяч.

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    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України
    Децентралізація: Мінрегіон оприлюднив проєкти майбутніх районів України

    В Мінрегіоні звертають увагу на те, що райони є штучними утвореннями для організації на їх території, в першу чергу, державної виконавчої влади, і ключовим тут є максимальна ефективність з мінімальними затратами на її утримання.

    Послуги, які раніше громадяни отримували в райцентрах, надаватимуться на найближчому до людей рівні – рівні громад, як це сьогодні вже відбувається в об’єднаних громадах, у Центрах надання адміністративних послуг.

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