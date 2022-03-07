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    Делегації Росії та України розпочали третій раунд переговорів

    Делегації зустрічаються у Білорусі - Делегації Росії та України розпочали третій раунд переговорів
    Делегації зустрічаються у Білорусі
    фото: БелТА

    Попередньо обговорять три блоки питань

    Російська та українська делегації розпочали третій раунд переговорів у Біловезькій Пущі. Про це повідомило посольство Росії в Білорусі у своєму Telegram-каналі.

    «Щойно стартував третій раунд російсько-українських переговорів у Білорусі», – написало диппредставництво.

    Незадовго до початку перемовин радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що за кілька хвилин розпочнеться розмова з «представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням - це аргумент».

    «Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, яких по дурості тягнуть росіяни», – сказав він у відеозверненні.

    Перед початком переговорів глава делегації Росії, помічник Путіна Володимир Мединський повідомив, що будуть обговорюватися всі три блоки питань: внутрішньополітичне врегулювання, міжнародно-гуманітарні аспекти і питання військового врегулювання.

    Нагадаємо, під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

    Під час переговорів 3 березня сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.

    Проте, окупанти порушили ці домовленості. Так, 6 березня евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла виїхати за межі Маріуполя.

    Теги: Білорусь Росія посольство Україна радник Михайло Подоляк
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    Делегації Росії та України розпочали третій раунд переговорів