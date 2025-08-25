Українці вийшли на вулиці у десятках міст Європи, щоб нагадати світові один факт (фото)

День Незалежності українці святкували по всьому світу – загалом у більш ніж 15 країнах

У День Незалежності України українці за кордоном провели акції в десятках міст Європи. Метою заходів було нагадати світові, що боротьба України є боротьбою за безпеку та майбутнє всього континенту.

Акція проходила в межах глобальної ініціативи «Unity is..», організованої цифровою спільнотою Strichka. Ці заходи були спрямовані на підтримку петиції до Європарламенту з вимогою негайного прийняття України до ЄС. Організатори наголошують, що євроінтеграція є важливим кроком для посилення безпеки в Європі.

Загалом до акції долучилися понад 30 українських спільнот із більш ніж 15 країн світу. Акція «Unity is..» триває з 19 по 27 серпня 2025 року.

Як проходила акція в різних країнах

Італія

Центральна площа італійського міста Анкона стала місцем святкування Дня Незалежності України. Захід був організований громадськими організаціями NAU (Network Associazioni per Ucraina) та Insieme Per Ucraina.

Святкування розпочалося з хвилини мовчання, щоб вшанувати пам'ять усіх, хто віддав життя за незалежність України. Після цього пролунав Гімн України. Потім дві дівчинки, які символізували Україну та ЄС, роздавали учасникам листівки з насінням квітів – знаком того, що свобода та незалежність є цінностями, які потрібно плекати.

Українці в Італії фото: Insieme Per Ucraina - IPU

Українці в Італії Фото: Insieme Per Ucraina - IPU

Святкування Дня Незалежності України в Італії фото: Insieme Per Ucraina - IPU

Як святкували українці у Великій Британії

Напередодні Дня Незалежності України, в День Державного прапора, 23 серпня, українська громада в англійському місті Ексетер влаштувала марш. Організатором події виступила громадська організація Devon Ukrainian Association. Учасники маршу пройшли через центр міста з українськими прапорами, плакатами та музикою.

Українці у Великій Британії фото: ГО Devon Ukrainian Association

День Незалежності України в Естонії

З нагоди Дня Незалежності України в Естонії відбулася урочиста церемонія підняття українського прапора. Захід пройшов біля Міністерства закордонних справ Естонії за ініціативи Посольства України.

Це вже третій рік поспіль, коли українська громада відзначає своє головне державне свято в Естонії, яка надає Україні всебічну підтримку. До речі, День Незалежності України збігається з Днем відновлення незалежності Естонії.

Українці в Естонії

Як святкували українці День Незалежності України в Німеччині

Святкові заходи відбулись у німецькому місті Гамбург. Організаторами виступили громадська організація Vilni de UA та Спілка українських ветеранів та родин у Німеччині. Українські активісти пройшли святковою ходою вулицями міста, після чого провели мітинг та концерт на центральній площі.

Українці в Німеччині фото: Olena Odoshevska та Harikrishna Narayana Swamy

Українці в Німеччині фото: Olena Odoshevska та Harikrishna Narayana Swamy

Що відбувалось в Чехії

24 серпня 2025 року у чеському місті Плзень відбулося святкування 34-ї річниці Незалежності України. На захід прибули не тільки українці, а й чехи, що підтримують Україну. Програма включала святковий концерт, виступи українських співаків і поетів, а також виставку прикладного мистецтва та міні-ярмарок. Подію організувала спілка Společně v Evropě z.s. за підтримки YouTube-каналу @vseprocz та Klubu nových komunikací z.s.

Українці в Чехії

Святкування Дня Незалежності України у Швеції

В шведському місті Уппсала українська громада святкувала День Державного прапора України. Захід відбувся на центральній площі міста за участі українців та їх шведських друзів. Організатором події стала Stödföreningen Ukraina (Асоціація підтримки України).

Українці у Швеції

День Незалежності України в Антарктиді

Навіть на Антарктиді відсвяткували День Незалежності України. Українські полярники з Національного антарктичного наукового центру розмістили плакати ініціативи Strichka (спільнота українців за кордоном) на станції «Академік Вернадський». Таким чином вони показали, що підтримка України є універсальною та не має географічних меж.

Українці в Антарктиді

Нагадаємо, 24 серпня, у центрі столиці відбулися офіційні урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України. У заходах взяли участь найвище керівництво держави, а також іноземні гості. Цього дня на знак солідарності європейські інституції підсвітили кольорами українського прапора.