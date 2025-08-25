Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українці вийшли на вулиці у десятках міст Європи, щоб нагадати світові один факт (фото)

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Українці вийшли на вулиці у десятках міст Європи, щоб нагадати світові один факт (фото)
Українці в Італії
фото: Insieme Per Ucraina - IPU

День Незалежності українці святкували по всьому світу – загалом у більш ніж 15 країнах

У День Незалежності України українці за кордоном провели акції в десятках міст Європи. Метою заходів було нагадати світові, що боротьба України є боротьбою за безпеку та майбутнє всього континенту.

Акція проходила в межах глобальної ініціативи «Unity is..», організованої цифровою спільнотою Strichka. Ці заходи були спрямовані на підтримку петиції до Європарламенту з вимогою негайного прийняття України до ЄС. Організатори наголошують, що євроінтеграція є важливим кроком для посилення безпеки в Європі.

Загалом до акції долучилися понад 30 українських спільнот із більш ніж 15 країн світу. Акція «Unity is..» триває з 19 по 27 серпня 2025 року.

Як проходила акція в різних країнах

Італія

Центральна площа італійського міста Анкона стала місцем святкування Дня Незалежності України. Захід був організований громадськими організаціями NAU (Network Associazioni per Ucraina) та Insieme Per Ucraina.

Святкування розпочалося з хвилини мовчання, щоб вшанувати пам'ять усіх, хто віддав життя за незалежність України. Після цього пролунав Гімн України. Потім дві дівчинки, які символізували Україну та ЄС, роздавали учасникам листівки з насінням квітів – знаком того, що свобода та незалежність є цінностями, які потрібно плекати. 

Українці в Італії
Українці в Італії
фото: Insieme Per Ucraina - IPU
Українці в Італії
Українці в Італії
Фото: Insieme Per Ucraina - IPU
Святкування Дня Незалежності України в Італії
Святкування Дня Незалежності України в Італії
фото: Insieme Per Ucraina - IPU

Як святкували українці у Великій Британії

Напередодні Дня Незалежності України, в День Державного прапора, 23 серпня, українська громада в англійському місті Ексетер влаштувала марш. Організатором події виступила громадська організація Devon Ukrainian Association. Учасники маршу пройшли через центр міста з українськими прапорами, плакатами та музикою. 

Українці у Великій Британії
Українці у Великій Британії
фото: ГО Devon Ukrainian Association

День Незалежності України в Естонії

З нагоди Дня Незалежності України в Естонії відбулася урочиста церемонія підняття українського прапора. Захід пройшов біля Міністерства закордонних справ Естонії за ініціативи Посольства України.

Це вже третій рік поспіль, коли українська громада відзначає своє головне державне свято в Естонії, яка надає Україні всебічну підтримку. До речі, День Незалежності України збігається з Днем відновлення незалежності Естонії. 

Українці в Естонії
Українці в Естонії

Як святкували українці День Незалежності України в Німеччині

Святкові заходи відбулись у німецькому місті Гамбург. Організаторами виступили громадська організація Vilni de UA та Спілка українських ветеранів та родин у Німеччині. Українські активісти пройшли святковою ходою вулицями міста, після чого провели мітинг та концерт на центральній площі.

Українці в Німеччині
Українці в Німеччині
фото: Olena Odoshevska та Harikrishna Narayana Swamy
Українці в Німеччині
Українці в Німеччині
фото: Olena Odoshevska та Harikrishna Narayana Swamy

Що відбувалось в Чехії

24 серпня 2025 року у чеському місті Плзень відбулося святкування 34-ї річниці Незалежності України. На захід прибули не тільки українці, а й чехи, що підтримують Україну. Програма включала святковий концерт, виступи українських співаків і поетів, а також виставку прикладного мистецтва та міні-ярмарок. Подію організувала спілка Společně v Evropě z.s. за підтримки YouTube-каналу @vseprocz та Klubu nových komunikací z.s.

Українці в Чехії
Українці в Чехії

Святкування Дня Незалежності України у Швеції

В шведському місті Уппсала українська громада святкувала День Державного прапора України. Захід відбувся на центральній площі міста за участі українців та їх шведських друзів. Організатором події стала Stödföreningen Ukraina (Асоціація підтримки України). 

Українці у Швеції
Українці у Швеції

День Незалежності України в Антарктиді

Навіть на Антарктиді відсвяткували День Незалежності України. Українські полярники з Національного антарктичного наукового центру розмістили плакати ініціативи Strichka (спільнота українців за кордоном) на станції «Академік Вернадський». Таким чином вони показали, що підтримка України є універсальною та не має географічних меж.

Українці в Антарктиді
Українці в Антарктиді

Нагадаємо, 24 серпня, у центрі столиці відбулися офіційні урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України. У заходах взяли участь найвище керівництво держави, а також іноземні гості.  Цього дня на знак солідарності європейські інституції підсвітили кольорами українського прапора. 

Читайте також:

Теги: Свобода свято концерт полярники євроінтеграція громада активісти День Незалежності українці незалежність акція мітинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Білотур (у центрі)
Командир, який завжди іде попереду
28 липня, 18:00
Олексій Дяговець – український військовослужбовець, правоохоронець і спортсмен
На війні загинув глава управління Нацполіції Чернігівщини. Згадаймо Олексія Дягівця
30 липня, 09:00
Тіло чоловіка знайшли 31 липня
У Кишиневі в готелі знайдено мертвим українця
1 серпня, 19:58
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Олег Кузь добровільно став на захист Батьківщини
Боронив Україну з 2015 року. Згадаймо Олега Кузя
15 серпня, 09:00
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 серпня, 00:00
Монумент Незалежності – тріумфальна колона в Києві, присвячена незалежності України
День Незалежності 2025: події у Києві, які варто відвідати
Вчора, 08:10
Юлія Свириденко: «Наш прапор – це мільйони історій про боротьбу, стійкість і любов до України»
З Днем Державного Прапора: прем’єр-міністерка Юлія Свириденко звернулась до українців
23 серпня, 10:03
Зустріч стане нагодою підбити підсумки недавньої зустрічі європейських лідерів у Вашингтоні
G7 збереться, щоб підтвердити повну підтримку Україні
Вчора, 12:56
Головні новини ночі проти 25 серпня
Обстріл Сумщини: головне за ніч
Сьогодні, 05:57

Соціум

Розвідка повідомила, скільки військових візьмуть участь у навчаннях «Захід-2025»
Розвідка повідомила, скільки військових візьмуть участь у навчаннях «Захід-2025»
Українці вийшли на вулиці у десятках міст Європи, щоб нагадати світові один факт (фото)
Українці вийшли на вулиці у десятках міст Європи, щоб нагадати світові один факт (фото)
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
Найкращі міста для віддаленої роботи: рейтинг
Найкращі міста для віддаленої роботи: рейтинг
Відмова від дзвінків, любов до старих камер. «Дивні» звички зумерів, які бентежать старше покоління
Відмова від дзвінків, любов до старих камер. «Дивні» звички зумерів, які бентежать старше покоління
Тренд на «зелені» поховання змінює похоронну індустрію США
Тренд на «зелені» поховання змінює похоронну індустрію США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
13K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
12K
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
6050
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією
5815
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua