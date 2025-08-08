Яке релігійне свято відзначається 9 серпня: традиції та молитви

На Матія не можна було працювати в полі, особливо перевозити сіно чи хліб

9 серпня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Матія

9 серпня за новим церковним календарем – це день, коли віряни вшановують пам'ять святого апостола Матія. Його життя є прикладом відданості і віри, адже саме він був обраний замість Юди Іскаріота, щоб доповнити число дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Пам’ять святого апостола Матія

Святий апостол Матій був одним із 70 учнів Ісуса Христа. Він був свідком його життя, чудес, смерті та Воскресіння. Після Вознесіння Господнього, за пропозицією апостола Петра, було вирішено обрати нового апостола замість зрадника Юди. Жереб впав на Матія, і він став одним із дванадцяти обраних.

Апостол Матій проповідував Євангеліє в Юдеї, а потім – у Сирії, Кападокії та Македонії. Його місіонерська діяльність була надзвичайно успішною. Він навертав багатьох людей до християнства, творячи чудеса та зцілюючи хворих. За свою віру і проповіді він зазнав жорстоких переслідувань і був засуджений до смерті. За переказами, святий Матій прийняв мученицьку смерть у 63 році, будучи розіп'ятим на хресті.

У Римі, в церкві Святої Марії Великої покояться мощі святого.

Пам’ять святого великомученика Пантелеймона Цілителя (за старим календарем)

9 серпня за старим календарем відзначали свято святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Його вшановують як покровителя лікарів і захисника воїнів. Згідно з переказами, Пантелеймон був лікарем і, увірувавши в Христа, безкоштовно лікував людей, творячи численні чудеса. Він відвідував у темницях в’язнів, особливо християн, якими були переповнені всі тюрми, і лікував їх від ран. Незабаром чутка про милостивого лікаря ширилася по всьому місту. Залишивши інших лікарів, жителі стали звертатися тільки до нього.

Через заздрість лікарі донесли імператору, що святий Пантелеймон лікує християнських в’язнів. Максиміан умовляв святого спростувати донос і принести жертву ідолам, але святий Пантелеймон сповідав себе християнином і на очах імператора зцілив розслабленого іменем Ісуса Христа. Запеклий Максиміан стратив зціленого, який прославляв Христа, а святого Пантелеймона віддав на жорстокі муки. За свою віру він був страчений.

Шанування святого мученика в Українській Православній Церкві відоме вже з ХІІ століття. Князь Ізяслав, у хрещенні Пантелеймон, син Мстислава Великого, мав зображення великомученика Пантелеймона на своєму шоломі. У народі його часто називали Пантелеймоном Палієм через часті грози та пожежі, які траплялися в цю пору року.

Молитва дня

Молитва до святого апостола Матія

О, святий апостоле Христів Матіє! Ти, що замість зрадника був обраний до числа дванадцяти апостолів, молимо тебе, благай Господа нашого, щоб Він дарував нам серце чисте і віру непохитну. Захисти нас від спокус і зрад, навчи нас іти шляхом істини і праведності. Почуй нас, недостойних, і своїми молитвами допоможи нам здобути милість Божу, щоб ми змогли дожити до кінця днів своїх у вірі та доброчесності, прославляючи ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Молитва до святого великомученика Пантелеймона Цілителя

О, великий угоднику Христів, страстотерпцю і лікарю багатомилостивий, Пантелеймоне! Зглянься милосердним оком твоїм на нас, грішних, і почуй нас, що до тебе старанно молимося. Випроси нам у Христа Бога милість і прощення гріхів наших. Зціли наші недуги, утіш наші скорботи, захисти нас від усякого зла і допоможи нам у вірі, щоб ми гідно пройшли свій життєвий шлях і сподобилися Царства Небесного. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народі 9 серпня називали «Матій-вітряник» або «Пантелеймон-Палій». Назви пов'язані з тим, що в цю пору часто здіймалися сильні вітри. Також у цей день збирали трави та цілющі рослини, оскільки вважалося, що вони набувають особливої сили.

На Матія не можна було працювати в полі, особливо перевозити сіно чи хліб, бо вірили, що блискавка може спалити врожай.

Якщо 9 серпня ясна погода – осінь буде теплою і сонячною.

Якщо гримить після обіду – осінь буде ранньою, а зима – сніжною.

Уже стихли птахи – осінь настане зовсім скоро.

У цей день не радили сваритися та конфліктувати, оскільки будь-які чвари вважалися гріхом, який може притягнути біду.

Задовго до вшанування пам'яті святих, цей період був глибоко пов'язаний із сільськогосподарським циклом. Люди закінчували жнива, збирали врожай і готувалися до осені. Це був час інтенсивної праці в полях, що супроводжувався обрядами та віруваннями, спрямованими на вшанування сил природи та духів, які, як вважалося, сприяли родючості землі.