Яке релігійне свято відзначається 21 серпня: традиції та молитви

Максим Бурич
Максим Бурич
21 серпня: день апостола Фадея, святої мучениці Васси та народні прикмети «Вітрогона»

21 серпня у церковному календарі присвячено пам'яті святих, які віддали своє життя за християнську віру. Цей день є часом для молитов та звернення до небесних покровителів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола від 70-ти Фадея

Яке релігійне свято відзначається 21 серпня: традиції та молитви фото 1

21 серпня за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола від 70-ти Фадея, одного з найближчих учнів Ісуса Христа. Апостол Фадей проповідував Євангеліє у Месопотамії та Сирії, навертаючи багатьох людей до християнської віри. За свою непохитність він був підданий жорстоким гонінням, але не відступив від своїх переконань і прийняв мученицьку смерть.

Крім того, цього дня вшановують пам'ять святої мучениці Васси та преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського.

Молитви дня

О святий апостоле від 70-ти Фадею! Ми згадуємо твій життєвий шлях та ревну проповідь, якою ти просвічував серця людей. Ти, що мужньо переніс страждання за ім'я Христа, молимо тебе: будь нашим заступником перед Господом.

Випроси для нас, Господи, твердість у вірі, щоб ми могли протистояти спокусам та життєвим випробуванням. Допоможи нам іти шляхом спасіння, наслідуючи твій приклад відданості. Нехай твої святі молитви допоможуть нам знайти душевний спокій та захист від усякого зла.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети на 21 серпня пов’язані зі спостереженнями за природою:

  • Яка погода сьогодні, таким буде січень.
  • Багато павутиння віщує теплу осінь.
  • Якщо на горобині багато ягід, зима буде холодною.
  • Листя на березі почало жовтіти з верхівки – до ранньої осені.

