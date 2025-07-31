До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучалася авіація (відео)

Роботи на місцях ворожих влучань у столиці тривають

До масштабних робіт з ліквідації наслідків нічних російських ударів по Києву, скоєних окупантами 31 липня, залучали авіацію Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За інформацією відомства, два гелікоптери здійснили 20 скидів води загальним об'ємом 40 тонн для гасіння пожеж, спричинених обстрілами.

Наразі роботи на місцях ворожих влучань у столиці тривають. На кількох локаціях працюють рятувальники, кінологи та психологи ДСНС, надаючи допомогу постраждалим та розбираючи завали.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.