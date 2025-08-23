Головна Країна Суспільство
23 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
23 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

23 серпня: День державного прапора України, а також День пам'яті жертв сталінізму та нацизму

23 серпня – це день, що має особливе значення для України, адже це національне свято, присвячене одному з її головних символів. Крім того, цього дня у світі та Європі вшановують пам’ять жертв трагічних подій минулого.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 23 серпня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День державного прапора України

23 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щороку 23 серпня в Україні відзначають державне свято, присвячене синьо-жовтому стягу. Цей день було засновано указом президента України у 2004 році. Він вшановує багатовікову історію українського державотворення та є символом суверенітету, єдності та боротьби за незалежність.

День міста Харкова

23 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

23 серпня в Харкові відзначають День міста. Попри війну незламне місто продовжує жити та розвиватися навіть під постійною загрозою ракетних атак окупантів. Цьогоріч Харкову виповнюється 371 рік.

Наразі місто теж потерпає від окупантів, але цього разу від російських. Від початку повномасштабної війни Харків став однією з головних цілей агресора. Ворожі війська не змогли захопити його, тому перейшли до тактики постійних обстрілів, знищуючи історичні, культурні пам'ятки та житлові будинки.

Міжнародні свята

Міжнародний день пам'яті про работоргівлю та її ліквідації

23 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день було проголошено ЮНЕСКО, щоб нагадати про трагедію работоргівлі, яка тривала століттями. Дата обрана на честь повстання рабів у Сан-Домінго (сучасна Гаїті) 23 серпня 1791 року, що стало початком кінця работоргівлі.

Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму

23 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

23 серпня в Європі відзначається як день пам'яті жертв тоталітарних режимів. Ця дата обрана не випадково: саме цього дня у 1939 році був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа, який фактично поділив Європу між двома диктаторськими режимами та став прологом до Другої світової війни.

Релігійні свята та їхня історія

Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці

23 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

23 серпня за новим церковним календарем віряни відзначають останній день попразництва Успіння, коли в храмах проводиться особлива служба.

Також цього дня вшановують пам'ять святого мученика Луппа Солунського та священномученика Іринея Ліонського. У народі цей день отримав назву «Луп Брусничник», адже починався збір брусниці.

Історичні події

  • 1904 – отримано патент на автомобільний шинний ланцюг;
  • 1918 – Рада міністрів Української Держави затверджує постанову про створення в Києві Державного драматичного театру;
  • 1943 – визволення Харкова від німецьких окупантів;
  • 1975 – відкриття Харківського метрополітену;
  • 1998 – встановлене звання Герой України.

Іменини

23 серпня свої іменини святкують: Іван, Микола, Павло.

Суспільство

23 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 23 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 23 серпня: традиції та молитви
На платформі «Ветеран PRO» запрацюють нові функції: коли це станеться
На платформі «Ветеран PRO» запрацюють нові функції: коли це станеться
Польща почала депортацію українців, затриманих на концерті Макса Коржа
Польща почала депортацію українців, затриманих на концерті Макса Коржа
В Україні запрацювала система для відстеження нелегальних онлайн-казино
В Україні запрацювала система для відстеження нелегальних онлайн-казино
Четверта воєнна зима: уряд озвучив ключові показники готовності
Четверта воєнна зима: уряд озвучив ключові показники готовності

