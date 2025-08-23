З Днем Державного Прапора: прем’єр-міністерка Юлія Свириденко звернулась до українців

Юлія Свириденко: «Наш прапор – це мільйони історій про боротьбу, стійкість і любов до України»

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко привітала українців з Днем Державного Прапора. У своєму вітальному зверненні вона назвала синьо-жовтий стяг символом дому, свободи та гордості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Юлію Свириденко.

«Як тільки ми бачимо синьо-жовтий прапор, у нас з’являється відчуття дому», – зазначила прем’єр-міністерка.

Юлія Свириденко наголосила на тому, що прапор України має особливе значення для різних груп людей, які сьогодні борються за свободу та незалежність країни:

Для захисників на передовій це знак, що земля звільнена.

Для тих, хто виривається з окупації, – орієнтир свободи.

Для українців за кордоном – доказ того, що ми єдині й незламні, де б не були.

Для спортсменів після перемоги – символ гордості, який вони піднімають над собою разом з усією країною.

«Наш прапор – це мільйони історій про боротьбу, стійкість і любов до України», – підкреслила Юлія Свириденко, додавши, що він «обов’язково замайорить над кожним нашим містом і селом».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора, який щорічно відзначається 23 серпня. У своєму зверненні глава держави наголосив на значенні синьо-жовтого стяга як символу свободи, єдності та незламності нації, особливо в умовах повномасштабної війни.