«Хай завжди гордим буде наш синьо-жовтий прапор!»: звернення президента

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Хай завжди гордим буде наш синьо-жовтий прапор!»: звернення президента
Володимир Зеленський: І хай кожен, хто зробив свій власний внесок у таку силу українських кольорів, сьогодні почує ці слова
Фото: Офіс президента України / All Over Press

«Цей прапор – це мета і мрія»: Зеленський звернувся до українців у День прапора

Сьогодні, у День Державного Прапора України, президент Володимир Зеленський звернувся до українців із вітальним словом. У своєму зверненні він наголосив на значенні синьо-жовтого стяга як символу єдності, спасіння та незламної волі до перемоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Сьогодні важливий день – день однієї з наших найбільш сильних емоцій – відчуття, яке буває, коли ти вдома або коли ти впізнаєш своїх і своє», – зазначив президент.

У зверненні Володимир Зленський підкреслив, що український прапор має особливе значення для різних груп людей, що борються за незалежність країни:

  • Для тих, хто у світі, він є знаком, що поруч «знайомі серця», навіть якщо це незнайомі люди.
  • Для людей, яких повертають із російського полону, цей прапор – «відчуття спасіння» та символ того, що «зло минуло».
  • Для людей на тимчасово окупованих територіях, він є «метою і мрією», що вони бережуть, бо знають, що Україна не подарує свою землю окупанту.
  • Для сотень тисяч українських воїнів, які захищають не лише окремі напрямки, а всю нашу Україну, цей прапор символізує найдорожче.

Президент подякував кожному, хто своїм внеском посилює силу українських кольорів. «Хай живе Україна! Хай завжди гордим буде наш синьо-жовтий прапор! З Днем прапора, шановні українці! Слава Україні!», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко привітала українців з Днем Державного Прапора. У своєму вітальному зверненні вона назвала синьо-жовтий стяг символом дому, свободи та гордості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Юлію Свириденко.

«Як тільки ми бачимо синьо-жовтий прапор, у нас з’являється відчуття дому», – зазначила прем’єр-міністерка.

Юлія Свириденко наголосила на тому, що прапор України має особливе значення для різних груп людей, які сьогодні борються за свободу та незалежність країни.

Теги: свято Україна прапор України Володимир Зеленський

