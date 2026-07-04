Яке релігійне свято відзначається 5 липня 2026: традиції та молитва

Свята 5 липня в церковному календарі – День пам'яті преподобного Афанасія Афонського

5 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобного Афанасія Афонського – засновника Великої Лаври на Святій Горі та одного з найшанованіших подвижників у православній традиції. Це свято присвячене смиренню, молитовному подвигу та безмежній вірі в Промисел Божий.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобного Афанасія Афонського

Преподобний Афанасій народився в місті Трапезунд і в хрещенні отримав ім'я Авраамій. Рано осиротівши, він виховувався у благочестивої черниці, наслідуючи названій матері в навичках чернечого життя, пості та молитві. Після її смерті юнак прибув до Константинополя, де став учнем знаменитого ритора Афанасія. З часом учень перевершив наставника і сам почав навчати інших. Коли вчитель заздрісно поставився до успіхів Авраамія, той залишив наставництво.

Зустрівши ігумена Михаїла Малеїна, Авраамій прийняв чернечий постриг з ім'ям Афанасій. Духовним другом майбутнього подвижника став знаменитий полководець Никифор Фока – майбутній візантійський імператор. Той на все життя зберіг до Афанасія глибоку пошану.

958 року Афанасій прийшов на край Афонського півострова, до місця під назвою Мелана, збудував келію і почав самітницьке подвижницьке життя. Першого року ворог роду людського навіював йому огиду до цього місця, але Афанасій витерпів і отримав дар духовного розчулення, а саме місце полюбив усім серцем.

Коли Никифор Фока, пересичений військовою славою, згадав обітницю стати ченцем, він попросив Афанасія збудувати на його кошти монастир. Так постала Велика Лавра – перший і найбільший монастир Святої Гори. Тут Афанасій звів два храми: на честь Іоана Предтечі та на честь Пресвятої Богородиці. До обителі стікалася братія з Греції та інших країн.

Одного разу під час великого голоду ченці почали залишати Лавру. Сам Афанасій теж вирішив іти, але зустрів Жінку, яка назвала себе Матір'ю Господа і повеліла йому повернутися. На знак істинності видіння Вона звеліла ударити жезлом об камінь – і з тріщини пробилося джерело, яке існує й до сьогодні.

Кончину преподобного Афанасія було відкрито йому наперед. Благословивши братію, він пішов оглядати будівництво нового храму. Коли піднявся на дах, верхівка раптово обвалилася. Братія знайшла настоятеля під завалами вже без ознак життя. Тіло преподобного пролежало три дні без поховання і не змінилося. За його мощами відбувалися численні зцілення.

Цього ж дня церква вшановує пам'ять мучениць Анни і Кирили та преподобного Лампада Іринопольського.

Молитва дня

До преподобного Афанасія Афонського звертаються з молитвами про захист, зміцнення віри, подолання життєвих труднощів та мир у родині.

О, преподобний отче Афанасію, обраний угоднику Христовий і великий Афонський чудотворче! Ти, що в земному житті багатьох наставив на праведний шлях, скорботних утішив і був люб'язним отцем, нині перебуваєш у небесному світлі. Смиренно молимо тебе, святий отче: за даною тобі від Бога благодаттю допоможи нам чинити волю Господню, перемогти ворожі спокуси та пристрасті, щоб неушкодженими перейти житейську безодню. За твоїм заступництвом до Господа сподобимося досягнути обіцяного Царства Небесного, славлячи Безначальну Трійцю – Отця, і Сина, і Святого Духа – нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день наші предки вважали особливим – вірили, що 5 липня Місяць віддає свої сили людям. Звідси походили численні народні обряди, пов'язані з місячним світлом: вікна залишали без завіс, щоб воно входило в оселю і приносило здоров'я та благополуччя.

Якщо вранці в небі видно веселку – наступний день буде дощовим.

Жовті хмари на небосхилі – скоро дощ.

Вночі хмарно і зірок не видно – погода незабаром зіпсується.

Комарі літають великими зграями – очікується спекотна погода.

Роса на траві ввечері – наступний день буде ясним і теплим.

Що не можна робити

За народними віруваннями, 5 липня не варто байдикувати: вірили, що лінощі цього дня притягують злидні та невдачі. Важку роботу радили відкласти на першу половину дня, а після обіду – не братися за нові справи. Подружжю не радили сваритися і з'ясовувати стосунки. Також уникали брехні, пліток та розголошення чужих таємниць.