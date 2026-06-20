Яке релігійне свято відзначається 21 червня 2026: традиції та молитва

Свята 21 червня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Юліана Тарсійського

21 червня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Юліана Тарсійського. Це свято присвячене мужності та непохитній вірі юного християнина, який у III–IV століттях зазнав жорстоких переслідувань і прийняв мученицьку смерть, не зрікшись Христа навіть під загрозою страти.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Юліана Тарсійського

21 червня православні віряни за новоюліанським календарем згадують святого мученика Юліана Тарсійського, який жив у III-IV століттях. Він народився в Малій Азії, в місті Тарс, у знатній родині сенатора-язичника та благочестивої християнки. Після смерті батька мати виховала сина в глибокій християнській вірі, що згодом визначило його долю під час жорстоких гонінь на християн за часів римського імператора Діоклетіана.

У віці 18 років юнак відмовився принести жертву язичницьким ідолам, через що був заарештований. Протягом цілого року Юліана водили містами Кілікії, піддаючи жорстоким катуванням, щоб змусити зректися Христа, проте його віра залишалася непохитною. Бачачи незламність сина, його мати всюди йшла слідом, молитовно підтримуючи його духовні сили та благаючи не піддаватися на підступні вмовляння мучителів.

Зрештою, за наказом намісника, Юліана Тарсійського було засуджено до страти. Його зашили в мішок із піском і отруйними зміями, після чого кинули в море. Тіло мученика згодом винесло хвилями на берег, де його з почестями поховала благочестива християнка, а мощі святого згодом прославилися численними дивами та зціленнями.

Молитва дня

У день вшанування пам’яті святого мученика Юліана Тарсійського, віряни можуть звернутися до Бога з молитвою про зміцнення віри, мужність у випробуваннях та духовну підтримку.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, зміцни мою віру, даруй мені терпіння у випробуваннях і мудрість у щоденних справах. За прикладом святого мученика Юліяна навчи мене залишатися вірним правді, не втрачати надії та зберігати чистоту серця. Благослови мою родину, захисти від усякого зла, даруй мир Україні та всім, хто потребує Твоєї допомоги. Амінь

Також цього дня традиційно моляться за духовну стійкість, захист від несправедливості, зміцнення сили духу та Боже благословення для рідних і близьких.

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно стежили за погодою 21 червня, адже вона прогнозувала урожай та характер наступних місяців:

Грім гримить протяжно і довго – негода затягнеться на кілька днів; якщо грім гучний, але уривчастий – дощ буде коротким.

Вранці на траві немає роси – варто чекати нічного дощу.

Ластівки літають низько над землею – незабаром почнеться злива з вітром.

Якщо липа зацвіла дуже рясно – осінь буде теплою і сухою, а зима – м'якою.

Хмари затягують небо, але квіти не закриваються – дощу не буде, погода просто похмура.

Рясна ранкова роса – до ясної погоди та доброго врожаю зернових.

Грім цього дня віщує тепле й урожайне літо.

Якщо бджоли активно літають зранку, найближчими днями опадів не буде.

Багато зірок на нічному небі – восени буде багато грибів.

Дощ 21 червня вважали доброю ознакою для городини, особливо для огірків та капусти.

Сильний вітер у цей день – до нестійкої погоди впродовж наступного тижня.

Якщо сонце заходить у червоному сяйві, найближчі дні будуть спекотними.

У народному побуті цей день часто називали Улянів день або День Уляни. Також у цей період традиційно звертали увагу на літнє сонцестояння та розгул літніх гроз.

Вода в річках та озерах на Уляни вважалася очищуючою, тому люди намагалися обов'язково зануритися у воду, щоб змити з себе пристріт і хвороби.

А ще зазвичай до цього дня масово зацвітала липа. Наші предки збирали липовий цвіт, який вважався цілющим саме в цей період. Дівчата вірили, що якщо вмитися водою з настояним липовим цвітом, шкіра буде білою та красивою.

У цей день вважалося великим гріхом відмовити в допомозі нужденним або подорожнім. Вірили: чим більше доброти проявиш 21 червня, тим більше щастя повернеться в дім.

Що не можна робити 21 червня: