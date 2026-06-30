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Посівний календар на липень 2026 року: що сіяти, коли доглядати за рослинами та які роботи провести на городі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Посівний календар на липень 2026 року: що сіяти, коли доглядати за рослинами та які роботи провести на городі
Посівний календар на липень 2026 року
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ

Дізнайтеся, які культури можна сіяти в середині літа, коли проводити посадку й пересадку рослин, а також які дні вважаються сприятливими для сезонних робіт

Липень – один із найвідповідальніших місяців для власників присадибних ділянок. Саме зараз городники збирають перший урожай, висівають культури для повторного вирощування, доглядають за овочами, плодовими деревами та ягідниками, а також закладають основу майбутнього осіннього врожаю.

Багато дачників під час планування робіт орієнтуються на посівний календар, який враховує фази Місяця. Водночас агрономи наголошують: місячний календар варто використовувати лише як додатковий орієнтир. Значно важливішими залишаються температура ґрунту, погодні умови, достатня кількість вологи та правильна агротехніка.

Фази Місяця у липні 2026 року

У липні 2026 року відбудуться чотири основні фази Місяця:

  • 🌗 7 липня – остання чверть;
  • 🌑 14 липня – Молодик;
  • 🌓 21 липня – перша чверть;
  • 🌕 29 липня – Повня.

Традиційно вважається, що:

  • під час зростаючого Місяця краще висівати культури, які формують урожай над поверхнею землі;
  • на спадаючому Місяці проводять догляд за коренеплодами, обрізування, боротьбу зі шкідниками та бур'янами;
  • у дні Молодика та Повні масштабні посівні роботи більшість прихильників місячного календаря відкладають.

Які роботи варто виконати у липні

У середині літа роботи на ділянці не меншає. Серед основних завдань:

  • регулярний полив рослин;
  • розпушування міжрядь;
  • прополювання бур'янів;
  • мульчування грядок;
  • внесення калійно-фосфорних добрив;
  • профілактика грибкових захворювань;
  • захист овочів і фруктових дерев від шкідників;
  • збирання дозрілого врожаю.

Особливу увагу слід приділити поливу. У спекотні дні краще поливати рослини рано-вранці або після заходу сонця, щоб зменшити випаровування вологи та уникнути опіків листя.

Найкращі дні для посіву та посадки у липні 2026 року

У таблиці нижче наведено основні культури, для яких липень залишається сприятливим періодом для посіву, висаджування або пересаджування. До переліку входять овочі, коренеплоди, цибулеві культури, зелень, пряні трави, ягідні кущі, плодові дерева та декоративні рослини. Також окремо зазначено дні, які за місячним календарем вважаються найбільш вдалими або, навпаки, небажаними для проведення посівних і посадкових робіт.

Культура Сприятливі дні (числа місяця)
Коренеплоди
Картопля 1, 9, 10
Морква, буряк 1, 9, 10
Редис, редька, ріпа 4-10, 19-23, 26, 27
Цибулеві
Цибуля на зелень, шніт 1, 4-10, 19-28
Цибуля порей 1, 9, 10, 19-28
Овочі до столу та на зберігання
Томати, фізаліс 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28
Перець 1, 9, 10, 19-23, 27, 28
Огірки 1, 4-6, 9, 10, 22, 23, 27, 28
Брокколі, цвітна капуста 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28
Капуста, кейл 1, 4-10, 22, 23, 27, 28
Селера черешкова та на листя 1, 4-6, 9, 10, 27, 28
Спаржа 1, 9, 10, 16-18, 27, 28
Кабачки, патисони, гарбуз 1, 4-10, 19-22, 27, 28
Стручкові (квасоля, горох) 1, 9-12, 19-21, 27, 28
Міцелій 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28
Зелень та трави
Салати, цикорій 1, 4-10, 19-28
Шпинат 1, 6-10, 19-28
Рукола, крес, листова гірчиця 1, 4-6, 9, 10, 19-28
Мангольд, щавель 9, 10, 19-26
Кріп, петрушка, кінза 1, 4-10, 19-28
Базилік, материнка, розмарин, інші трави 1, 9, 10, 19-28
Лікарські та чайні культури 9, 10, 17-21
Мікрозелень 1, 4-10, 19-28
Ягідно-плодовий сад
Суниця та полуниця 1, 9-12, 22, 23
Фундук 9, 10
Калина, шипшина, горобина 9, 10, 22-26
Обліпиха 9, 10, 24-26
Глід 9, 10, 22, 23
Смородина 1, 7-10, 16, 22, 23, 27, 28
Малина, ожина 9-12, 22, 23
Аґрус 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28
Виноград 1, 22-28
Декоративні рослини
Однорічники 1, 9, 10, 17-21, 27, 28
Цибулинні та бульбові 1, 4-6, 9-12, 17, 18, 22, 23, 27, 28
Трав’янисті багаторічники 9, 10, 17-21
Хвойні 17, 18, 24-26
Живі огорожі 16, 24-26
Чагарники та дерева 1, 4-6, 9, 10, 16-21, 27, 28
Ліани 11, 12, 17, 18, 24-26
Газони та грунтопокривники 7, 8, 17-21, 24-26
Сидерати 1, 4-6, 9, 10, 19-21, 24-26

Найкращі дні для робіт у саду

У розпал літа основна увага городників і садівників зосереджується не лише на повторних посівах, а й на регулярному догляді за рослинами. У липні важливо своєчасно поливати грядки, вносити добрива, розпушувати ґрунт, видаляти бур'яни, пасинкувати томати, формувати кущі, обрізати окремі дерева та кущі, а також проводити профілактику хвороб і захищати насадження від шкідників. Планування цих робіт заздалегідь допомагає ефективніше використовувати час і не втратити оптимальні строки для виконання сезонних завдань.

Крім того, липень є періодом активного збирання врожаю. Саме цього місяця збирають овочі, ягоди, фрукти та зелень, заготовляють лікарські рослини, сушать пряні трави, консервують і заморожують сезонну продукцію. Паралельно господарі доглядають за теплицями, квітниками, декоративними кущами, газонами, живоплотами й садовими водоймами, підтримуючи ділянку в належному стані.

Вид роботи Сприятливі дні (дати)
Сапання бур’янів та інша обробка грунту 2-6, 22-26, 29
Пророщування насіння 1, 4-6, 9, 10, 19-23, 27, 28
Пікірування, проріджування 1, 9, 10, 19-21, 27, 28
Поливи 4-6, 22, 23
Підживлення органічними добривами 1, 4-6, 9, 10
Підживлення мінеральними добривами 22, 23, 27, 28
Компостування, закладка зелених добрив 1, 27-29
Обрізка, омолодження, формування 2, 3, 11-15, 22-31
Встановлення та ремонт опор 11-15, 17, 18, 24-26
Стрижка газону, косовиця трав 7, 8, 13-15, 29
Прищіпка, пасинкування 4-6, 9, 10, 13-15
Боротьба з шкідниками та захворюваннями 2-6, 11-15, 17, 18, 29
Профілактичні обробки 11, 12, 17, 18, 24-26
Заготівля живців та прикопування відводків 4-6, 9, 10, 13-15
Щеплення та окулювання 1, 4-6, 9, 10, 13-15, 27, 28
Догляд за водоймами 1, 19-23, 27, 28
Обробка теплиць та парників 4-6, 13-16, 29
Прибирання та ремонт 2, 3, 16-26, 29
Корчування та боротьба з порослю 1, 4-8
Збір врожаю 2, 3, 7-10, 13-26, 30, 31
Збір насіння 4-6
Консервація, сушіння 1-3, 7-15, 30, 31
Засолювання та квашення 1, 16, 24-26

Посівний календар на липень 2026 року стане у пригоді тим, хто планує сезонні роботи на городі, в саду чи квітнику. Він допоможе зручніше розподілити справи протягом місяця та обрати оптимальний час для посіву, висаджування, пересаджування й догляду за рослинами.

Теги: урожай рослини овочі фрукти липень календар

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