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Яке релігійне свято відзначається 13 липня 2026: традиції та молитва

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Яке релігійне свято відзначається 13 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свято 13 липня в церковному календарі – Собор архангела Гавриїла, одного з найшанованіших небесних вісників і покровителів християнської віри

13 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує Собор архангела Гавриїла – одного з семи архангелів, якого християнська традиція називає небесним вісником Божої волі та благовісником. Цього дня віряни звертаються до архангела Гавриїла з молитвами про Божий захист, зміцнення віри, сімейне благополуччя, здоров'я та мудрість у прийнятті важливих рішень.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 13 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День архангела Гавриїла

Яке релігійне свято відзначається 13 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Архангел Гавриїл є одним із семи найближчих до Бога архангелів, якого у християнстві шанують як небесного вісника та охоронця Божественних таємниць. Його ім'я перекладають як «Бог – моя сила» або «Сила Божа».

Саме архангел Гавриїл, згідно зі Святим Письмом, приніс Діві Марії звістку про майбутнє народження Ісуса Христа. Ця подія отримала назву Благовіщення і є однією з найважливіших у християнстві.

Церковне передання також пов'язує архангела Гавриїла з іншими біблійними подіями. Вважається, що він:

  • повідомив праведній Анні про народження Пресвятої Богородиці;
  • з'явився Йосипу Обручнику та попередив його про небезпеку від царя Ірода;
  • супроводжував Богородицю під час її земного життя;
  • відкрив пророку Даниїлу видіння про майбутні події;
  • за церковним переданням, допоміг пророку Мойсею записати книгу Буття.

Свято Собору встановлене на згадку про освячення храму, зведеного на честь архангела у Константинополі в XVII столітті.

На іконах архангела Гавриїла найчастіше зображують із білою лілією, райською гілкою, світильником або дзеркалом. Ці символи уособлюють чистоту, благу звістку, Боже світло та мудрість.

Молитва дня

Цього дня віряни звертаються до архангела Гавриїла з проханнями про:

  • зміцнення віри;
  • Божий захист;
  • мир і злагоду в родині;
  • народження та здоров'я дітей;
  • зцілення від хвороб;
  • мудрість у прийнятті важливих рішень;
  • духовне наставництво;
  • допомогу у складних життєвих обставинах.

О святий архангеле Гавриїле, вірний віснику Божий! Моли Милосердного Господа за нас, щоб Він простив наші гріхи, зміцнив нашу віру, укріпив душу в добрих ділах, захистив від усякого зла та допоміг пройти земний шлях у мирі й благочесті. Випроси нам у Господа мудрість, духовну силу, здоров'я, сімейний мир і спасіння душ наших.

Амінь.

Також цього дня багато вірян читають тропар і кондак архангелу Гавриїлу, які використовуються у православному богослужінні:

Тропар, глас 4

Небесних воїнств архистратиже, молимо тебе ми, недостойні: твоїми молитвами захисти нас покровом крил нематеріальної твоєї слави, охороняючи нас, що старанно припадаємо й кличемо: визволи нас від бід, як воєначальник вишніх сил.

Хоча цей тропар і звернений до архангелів загалом, він читається і в день Собору архангела Гавриїла.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі свято відоме як Гаврило Літній.

З давніх часів цей день пов'язували з початком жнив. Саме в середині липня на українських полях починало достигати жито, тому селяни виходили працювати ще до сходу сонця, попередньо помолившись про добрий урожай.

Однією з добрих традицій вважалося пригостити сусідів або нужденних свіжоспеченим хлібом чи домашньою випічкою. У народі вірили, що щедрість цього дня сприятиме достатку в оселі.

Із днем Гаврила Літнього пов'язували чимало погодних прикмет:

  • Якщо жито вже достигло – восени очікували багато грибів.
  • Сильний дощ віщував слабший урожай.
  • Граки збираються у великі зграї – осінь прийде раніше звичного.
  • Карпи активно кружляють біля поверхні води – незабаром зміниться погода.
  • Ввечері багато мошкари – восени буде грибний сезон.
  • Зоряне нічне небо обіцяє добрі новини та вдалий період.
  • Теплий і сонячний день вважався ознакою теплої та сухої осені.

Що не можна робити

Цього дня Церква закликає утримуватися від лихослів'я, сварок, заздрості, жадібності, наклепу, поширення пліток, злоби, прагнення до помсти та відчаю, адже такі вчинки вважаються гріховними й віддаляють людину від Бога. Вірянам рекомендують присвятити день молитві, добрим справам, милосердю та допомозі ближнім.

У народі також існувало повір'я, що люди, які чинять зло, живуть нечесно або свідомо кривдять інших, можуть накликати на себе Боже покарання. Його символом вважали удар блискавки, який сприймали як застереження за неправедне життя. Саме тому 13 липня особливо наголошували на важливості смирення, чесності, доброзичливості, прощення образ і збереження миру в родині та стосунках із людьми.

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Теги: церква свята Українська православна церква релігія традиції свято

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