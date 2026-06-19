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Яке релігійне свято відзначається 20 червня 2026: традиції та молитва

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Яке релігійне свято відзначається 20 червня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 20 червня в церковному календарі – День пам'яті священномученика Мефодія, єпископа Патарського

20 червня православна церква вшановує пам’ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського. Це свято присвячене мужньому стоянню у вірі, духовній стійкості серед гонінь та богословській мудрості одного з ранніх отців Церкви, який прославився як проповідник чистого християнського вчення і захисник істинної віри.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті священномученика Мефодія, єпископа Патарського

Яке релігійне свято відзначається 20 червня 2026: традиції та молитва фото 1

20 червня православна церква вшановує пам’ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського – ранньохристиянського богослова, церковного ієрарха та одного з захисників чистоти православного вчення. Його ім’я пов’язане з добою великих гонінь на християн і становлення богословської традиції перших століть Церкви.

Мефодій жив у III-початку IV століття та був єпископом міста Патари в Лікії (Мала Азія). У час, коли християнство ще перебувало під тиском Римської імперії, він не лише керував своєю паствою, але й активно захищав віру словом і богословськими творами, формуючи основи християнського вчення в період ідейних суперечок.

Особливе місце у спадщині святителя займає його літературна та богословська діяльність. Він відомий як автор творів, у яких розкривав моральні і духовні ідеали християнства, зокрема символічних і повчальних текстів, спрямованих на утвердження чистоти віри та християнської етики. Мефодій виступав проти хибних тлумачень Святого Письма, захищаючи православне розуміння богослов’я.

Святий Мефодій прийняв мученицьку смерть під час гонінь на християн, залишившись вірним Христу до кінця. Його подвиг став символом незламності віри, а духовна спадщина – важливою частиною ранньохристиянської традиції, що вплинула на розвиток богослов’я наступних поколінь.

Молитва дня

Священномученику Мефодію, пастирю добрий і стовпе Церкви Христової, моли Бога за нас. Навчи нас твердо стояти у вірі, не боятися випробувань і зберігати чистоту серця в усіх обставинах життя. Випроси у Господа зміцнення нашій душі, мудрості в словах і непохитності у добрі. Щоб і ми, за твоїм заступництвом, удостоїлися жити в істині Євангелія та прославляти Отця, і Сина, і Святого Духа.

Амінь

Народні вірування та прикмети

20 червня з давніх-давен українці вважали погодовказівним днем, коли за природними явищами спостерігали, щоб передбачити погоду на літо, майбутній врожай і навіть те, якою буде наступна зима.

  • Якщо дощ цього дня – вважалося, що негода може затягнутися і літо буде дощовим.
  • Якщо грім чути в різних напрямках – чекали на град або різке похолодання.
  • Якщо вечірня погода ясна і тиха – літо обіцяє бути теплим і стабільним.
  • Якщо павуки активно плетуть павутину – на стійку теплу погоду.
  • Якщо перепілки підлітають близько до сіл – ознака змін погоди і можливого похолодання восени.

У народі також казали: «Святий Мефодій тепло і золоте жито веде», тобто день пов’язували з визріванням урожаю.

Що не можна робити

У православній традиції на 20 червня (день пам’яті священномученика Мефодія, єпископа Патарського) немає окремих «заборон» чи особливих правил, які б відрізняли цей день від інших.

А от у народній традиції до 20 червня інколи приписували такі «заборони»:

  • Не сварилися і не з’ясовували стосунки – вірили, що конфлікт цього дня може затягнутися надовго.
  • Не починали важливих справ і великих робіт у полі – вважалося, що це «може не піти в лад».
  • Не позичали гроші та речі – за повір’ям, це могло призвести до втрат або нестачі.
  • Не вирушали в далеку дорогу без потреби – вважалося, що шлях може бути невдалим.
  • Уникали гучних святкувань – день вважали більш спокійним і «тихим».

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Теги: церква релігія православна церква традиції свято

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