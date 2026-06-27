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Календар кльову на липень 2026: коли День рибалки та найкращі дні для лову

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Календар кльову на липень 2026: коли День рибалки та найкращі дні для лову
Сприятливі дні для рибалки у липні 2026
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ

Календар рибалки підкаже, коли у липні очікувати найкращу риболовлю

Липень – один із найтепліших місяців року, коли водойми добре прогріваються, а поведінка риби суттєво змінюється. У спекотні дні більшість видів стають менш активними вдень, натомість найкращий кльов спостерігається на світанку, у вечірні години та вночі.

На активність риби впливають температура води, атмосферний тиск, вітер, рівень кисню та фази Місяця. Саме тому досвідчені рибалки часто планують виїзди за місячним календарем, поєднуючи його з прогнозом погоди.

День рибалки України 2026

Щороку у другу неділю липня професійні рибалка, працівників рибного господарства та всі любителів риболовлі святкують своє професійне свято – День рибалки. Тому у 2026 році День рибалки в Україні відзначатимуть 12 липня.

Для багатьох українців цей день став гарною нагодою провести час на природі, вирушити на улюблену водойму разом із родиною чи друзями, а також позмагатися за найбільший улов.

У День рибалки в багатьох громадах проводять аматорські турніри, фестивалі, майстер-класи та благодійні змагання, а досвідчені рибалки охоче діляться своїми секретами з новачками.

Не забудьте привідати друзів і знайомих з днем рибалки.

Фази Місяця у липні 2026 року

  • Перша чверть – 22 липня
  • Повня – 29 липня
  • Остання чверть – 7 липня
  • Молодик – 14 липня

Найбільш стабільний кльов зазвичай припадає на період зростаючого Місяця, тоді як за 1-2 дні до молодика та повні активність багатьох видів риби може помітно знижуватися.

Календар рибалки на липень 2026 року
Календар рибалки на липень 2026 року
інфографіка: glavcom.ua

Прогноз кльову на липень 2026 року

Відмінний кльов

  • 17-21 липня
  • 23-28 липня

Хороший

  • 8-12 липня
  • 15-16 липня
  • 30-31 липня

Середній

  • 1-6 липня
  • 13 липня
  • 22 липня

Слабкий

  • 7 липня
  • 14 липня
  • 29 липня

Яка риба добре клює у липні

  • Щука. У спеку активна переважно до сходу сонця та після заходу. Найкраще працюють воблери, силікон та живець.
  • Судак. Чудово ловиться у нічний час, особливо на глибоких руслах, бровках і кам'янистих ділянках.
  • Окунь. Добре реагує на невеликі блешні, мікроджиг і поверхневі приманки.
  • Сом. Липень вважається одним із найкращих місяців для його лову. Найактивніший після заходу сонця.
  • Короп. Клює на світанку та вночі. Віддає перевагу кукурудзі, бойлам, пелетсу та гороху.
  • Карась. Добре ловиться вранці та ввечері. Найкращі наживки – черв'як, опариш, тісто та мастирка.
  • Лящ. Активний переважно вночі. Добре працюють фідерні снасті.
  • Лин. У липні продовжує активно годуватися в заростях очерету.
  • Жерех. Полює біля перекатів і швидкої течії, особливо вранці.
  • Головень. Чудово реагує на комах, воблери та невеликі блешні.

Найкращі наживки у липні

Для мирної риби

  • кукурудза;
  • горох;
  • мастирка;
  • перловка;
  • тісто;
  • опариш;
  • гнойовий черв'як.

Для хижака

  • силіконові приманки;
  • воблери;
  • коливні блешні;
  • обертові блешні;
  • попери;
  • живець.

Де рибалити в Україні у липні

  • Київщина: Дніпро, Десна, Тетерів, Ірпінь, Київське та Канівське водосховища.
  • Волинь: Озеро Світязь, Пісочне, Пулемецьке.
  • Рівненщина: Хрінницьке водосховище, річка Горинь.
  • Житомирщина: Тетерів, Случ, Ірша.
  • Черкащина: Кременчуцьке водосховище, Дніпро, Рось.
  • Полтавщина: Ворскла, Псел, Сула.
  • Вінниччина: Південний Буг, Лядова.
  • Хмельниччина: Дністер, Південний Буг.
  • Львівщина: Дністер, Стрий, Західний Буг.
  • Тернопільщина: Дністер, Серет.
  • Івано-Франківщина: Дністер, Бистриця Надвірнянська.
  • Закарпаття: Тиса, Теребля, Ріка.
  • Чернівецька область: Дністер, Прут.
  • Одещина: Дунай, Дністровський лиман.
  • Миколаївщина: Південний Буг, Інгул.
  • Дніпропетровщина: Дніпро, Самара.
  • Харківщина: Сіверський Донець, Печенізьке водосховище.
  • Сумщина: Псел, Сейм, Ворскла.
  • Чернігівщина: Десна, Снов, Сейм.

Поради рибалкам у липні

  • Найкращий час для риболовлі – з 4:00 до 9:00 ранку та після 18:00.
  • У спеку шукайте рибу біля глибоких ям, джерел і затінених берегів.
  • Не забувайте про питну воду, головний убір та сонцезахисний крем.
  • Використовуйте довший повідець і тонші жилки – у прозорій літній воді риба обережніша.
  • Перед грозою кльов часто активізується, однак залишатися на воді під час грози небезпечно.

Важливо знати

Добова норма любительського вилову на водоймах загального користування становить до 3 кг риби плюс одна трофейна особина, якщо інше не встановлено правилами для конкретної водойми.

Перед риболовлею варто перевірити місцеві обмеження, адже на окремих ділянках можуть діяти сезонні заборони або спеціальні режими вилову.

Штрафи за порушення правил риболовлі 

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Липень 2026 року обіцяє чимало вдалих днів для риболовлі. Найперспективнішими для виїздів будуть 17–28 липня, коли очікується стабільна активність більшості видів риби. У спекотні дні варто планувати риболовлю на світанку, увечері або вночі, приділяючи особливу увагу глибоким ділянкам водойм. Поєднання сприятливих фаз Місяця, правильно підібраних наживок і знання особливостей поведінки риби допоможе зробити кожну липневу риболовлю більш результативною.

Теги: річка липень рибальство риба

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