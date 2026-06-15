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15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 15 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

15 червня у світі відзначають День захисту людей похилого віку. Православні віряни вшановують пам'ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі, та пророка Амоса.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 15 червня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День захисту людей похилого віку

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15 червня в Україні і світі святкують День захисту людей похилого віку. Щорічна подія, яка була встановлена світовою спільнотою 2011 року. Часто представники похилого віку дискримінуються у суспільстві за віковою ознакою, проте ми їм зобов'язані своїм існуванням, безтурботним життям та добробутом. За даними широкомасштабних досліджень, представлених на 89-му пленарному засіданні Організації Об’єднаних Націй, «частка людей у віці 60 або більше років у всій чисельності населення світу складе до 2050 року понад 20 відсотків». Максимальне і найбільш стрімке зростання числа літніх людей очікується у країнах, що розвиваються.

Всесвітній день вітру

15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято започатковане Європейською асоціацією вітроенергетики з метою популяризації відновлюваних джерел енергії. У цей день у багатьох країнах світу проводяться заходи, які демонструють потенціал вітрової енергії для боротьби з кліматичними змінами та зменшення екологічного навантаження на планету.

День сили посмішки

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Метою Дня сили посмішки є нагадування людству про важливість щирої посмішки, адже вона може слугувати таємною зброєю, котра допоможе вам отримати прихильність інших людей, бажане робоче місце, добру посмішку у відповідь тощо. Окрім цього, вчені довели, що люди, які часто посміхаються, живуть довше та щасливіше, посміхаючись ми ведемо активну боротьбу зі стресом, сприяємо зниженню кров’яного тиску та стимулюємо роботу мозку. 15 червня – чудова можливість нагадати собі та іншим, що посмішка дійсно має велику силу. Посміхніться перехожому, це гарантовано покращить йому настрій.

Релігійні свята та їхня історія

Вшанування пам'яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського

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15 червня православна церква вшановує пам'ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі. За переказами, наприкінці X століття він був надісланий Константинопольським патріархом Миколаєм II Хрисовергом до Корсуня, де охрестив київського князя Володимира Великого.

Прибувши до Києва, митрополит Михаїл активно брав участь у хрещенні киян, поваленні язичницьких ідолів та закладанні перших християнських храмів. Святитель Михаїл відомий своєю місіонерською діяльністю – він ревно проповідував Євангеліє, подорожував землями Русі, ставив перших єпископів та розбудовував церковну структуру. Його мощі спочатку спочивали у Десятинній церкві, згодом були перенесені до Антонієвих печер, а у 1730 році – до Великої церкви Києво-Печерської лаври.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Рясна роса вранці – чекайте на багатий урожай і сонячне літо;
  • туман над водою швидко зникає – погода найближчими днями буде сухою та спекотною;
  • горобці б'ються між собою та голосно цвірінькають – до швидкої зміни погоди та дощу;
  • коники в траві сюрчать голосніше, ніж зазвичай – день буде погожим та безвітряним.

Історичні події

  • 1215 рік – англійський король Джон Безземельний скріплює своєю печаткою Велику Хартію Вольностей (Magna Charta), яка гарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов'язувала короля дотримуватися державних законів;
  • 1834 рік – відкривають Київський університет;
  • 1851 рік – у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель засновує першу у світі фабрику з виробництва морозива;
  • 1869 рік – Джон Веслі Гаят отримує патент на целулоїд;
  • 1924 рік – керівником ФБР стає Едгар Гувер, котрий пробуває на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті 1972 року;
  • 2007 рік – відбувається прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу «Лис Микита».

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Михайло, Семен, Степан, Федір.

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Теги: свята релігія традиції свято календар

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