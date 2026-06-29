Місячний календар на липень 2026 року: коли Молодик, Повня та які фази Місяця чекають українців

Точні дати всіх фаз Місяця у липні 2026 року та що вони означають

У липні 2026 року на українців чекають чотири головні фази Місяця – остання чверть, Молодик, перша чверть та Повня. Саме за ними багато людей планують садово-городні роботи, риболовлю, спостереження за нічним небом або просто стежать за зміною природних циклів.

«Главком» публікує точний місячний календар на липень 2026 року.

Фази Місяця у липні 2026 року

🌗 Остання чверть – 7 липня

🌑 Молодик – 14 липня

🌓 Перша чверть – 21 липня

🌕 Повня – 29 липня

Місячний календар на кожен день липня

Дата Фаза Місяця 1–6 липня Спадний Місяць 7 липня Остання чверть 8–13 липня Спадний Місяць 14 липня Молодик 15–20 липня Зростаючий Місяць 21 липня Перша чверть 22–28 липня Зростаючий Місяць 29 липня Повня 30–31 липня Спадний Місяць

Що означають основні фази Місяця?

🌑 Молодик

Молодик відкриває новий місячний цикл. У цей момент Місяць перебуває між Землею та Сонцем, тому його майже не видно на небі. Багато людей вважають цей період символом нового початку, планування та постановки цілей.

🌓 Перша чверть

Під час першої чверті освітлена права половина місячного диска. Ця фаза символізує розвиток, активність і поступовий рух до завершення місячного циклу.

🌕 Повня

Під час Повні весь видимий диск Місяця освітлений Сонцем. Це одна з найефектніших астрономічних подій кожного місяця, коли природний супутник Землі виглядає найбільшим і найяскравішим.

🌗 Остання чверть

У фазі останньої чверті освітленою залишається ліва половина місячного диска. Після цього Місяць поступово зменшується, наближаючись до Молодика.

Чи впливають фази Місяця на людину?

Наукових доказів того, що фази Місяця істотно впливають на здоров'я, сон чи поведінку людей, немає. Водночас багато українців користуються місячними календарями для планування повсякденних справ.

Найчастіше місячним календарем користуються:

садівники та городники;

рибалки;

астрономи-аматори;

фотографи нічного неба;

прихильники астрології.

Для більшості людей місячний календар є насамперед зручним способом стежити за природними циклами та не пропускати красиві астрономічні явища.