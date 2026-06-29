Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Місячний календар на липень 2026 року: коли Молодик, Повня та які фази Місяця чекають українців

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Місячний календар на липень 2026 року: коли Молодик, Повня та які фази Місяця чекають українців
Місячний календар на липень 2026 року
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ

Точні дати всіх фаз Місяця у липні 2026 року та що вони означають

У липні 2026 року на українців чекають чотири головні фази Місяця – остання чверть, Молодик, перша чверть та Повня. Саме за ними багато людей планують садово-городні роботи, риболовлю, спостереження за нічним небом або просто стежать за зміною природних циклів.

«Главком» публікує точний місячний календар на липень 2026 року.

Фази Місяця у липні 2026 року

  • 🌗 Остання чверть – 7 липня
  • 🌑 Молодик – 14 липня
  • 🌓 Перша чверть – 21 липня
  • 🌕 Повня – 29 липня

Місячний календар на кожен день липня

Дата Фаза Місяця
1–6 липня Спадний Місяць
7 липня Остання чверть
8–13 липня Спадний Місяць
14 липня Молодик
15–20 липня Зростаючий Місяць
21 липня Перша чверть
22–28 липня Зростаючий Місяць
29 липня Повня
30–31 липня Спадний Місяць

Що означають основні фази Місяця?

🌑 Молодик

Молодик відкриває новий місячний цикл. У цей момент Місяць перебуває між Землею та Сонцем, тому його майже не видно на небі. Багато людей вважають цей період символом нового початку, планування та постановки цілей.

🌓 Перша чверть

Під час першої чверті освітлена права половина місячного диска. Ця фаза символізує розвиток, активність і поступовий рух до завершення місячного циклу.

🌕 Повня

Під час Повні весь видимий диск Місяця освітлений Сонцем. Це одна з найефектніших астрономічних подій кожного місяця, коли природний супутник Землі виглядає найбільшим і найяскравішим.

🌗 Остання чверть

У фазі останньої чверті освітленою залишається ліва половина місячного диска. Після цього Місяць поступово зменшується, наближаючись до Молодика.

Чи впливають фази Місяця на людину?

Наукових доказів того, що фази Місяця істотно впливають на здоров'я, сон чи поведінку людей, немає. Водночас багато українців користуються місячними календарями для планування повсякденних справ.

Найчастіше місячним календарем користуються:

  • садівники та городники;
  • рибалки;
  • астрономи-аматори;
  • фотографи нічного неба;
  • прихильники астрології.

Для більшості людей місячний календар є насамперед зручним способом стежити за природними циклами та не пропускати красиві астрономічні явища.

Читайте також:

Теги: Місяць календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Релігійні свята у липні 2026 року
Церковний календар на липень 2026: коли відзначаємо День Хрещення Русі-України
28 червня, 21:15
Літо надихає на експерименти із зовнішністю та спонукає приділяти більше уваги турботі про себе
Місячний календар стрижок на липень 2026: які дні ідеально підійдуть для змін
26 червня, 23:00
Стрибки через багаття – один з найголовніших атрибутів свята Івана Купала
Івана Купала 2026: коли святкуємо, традиції, прикмети, що не можна робити
23 червня, 07:30
Яке релігійне свято відзначається 23 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 червня 2026: традиції та молитва
22 червня, 22:00
18 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 червня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 16 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 червня 2026: традиції та молитва
15 червня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 8 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 червня 2026: традиції та молитва
7 червня, 22:00
3 червня на Правобережжі України очікуються дощі, місцями значні
Частину України накриють дощі: погода на 3 червня 2026 року
3 червня, 05:59
2 червня на заході та південному заході України очікуються дощі
Частину областей України накриють дощі: погода на 2 червня 2026 року
2 червня, 05:59

Суспільство

30 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Місячний календар на липень 2026 року: коли Молодик, Повня та які фази Місяця чекають українців
Місячний календар на липень 2026 року: коли Молодик, Повня та які фази Місяця чекають українців
Яке релігійне свято відзначається 30 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 червня 2026: традиції та молитва
У Львові шестирічну дівчинку вдарило блискавкою
У Львові шестирічну дівчинку вдарило блискавкою
Співак, що захищає права ЛГБТ, влаштував перфоманс з Іриною Федишин на гей-параді в США (відео)
Співак, що захищає права ЛГБТ, влаштував перфоманс з Іриною Федишин на гей-параді в США (відео)
Росія втратила три мости після нових ударів Сил оборони
Росія втратила три мости після нових ударів Сил оборони

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua