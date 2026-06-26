Місячний календар стрижок на липень 2026: які дні ідеально підійдуть для змін

Літо надихає на експерименти із зовнішністю та спонукає приділяти більше уваги турботі про себе

Місячний календар стрижок – це не лише про красу, а й про гармонійний догляд, який допомагає зберегти здоров’я волосся

В липні волосся кожної людини зазнає найбільшого стресу за рік через ультрафіолетове випромінювання, морську сіль та сухе повітря. Щоб зберегти зачіску бездоганною, повернути пасмам живий блиск і захистити їх від ламкості, астрологи та перукарі радять узгоджувати візити до салону з місячними циклами.

«Главком» з посиланням на сайт MoonDay підготував актуальний місячний календар стрижок на липень 2026 року, який допоможе обрати найсприятливіші дні для стрижки, фарбування та догляду за волоссям.

Астрологи стверджують, що ті, хто хочуть оновити образ і швидко відростити волосся, отримають найкращий результат у першій та останній третині місяця. А ось середина липня більше підходить для стабілізації зачіски та відновлення структури волосся після впливу літа. Такий висновок експерти зробили проаналізувавши фази Місяця. Цей цикл визначає, як саме волосся реагує на стрижку: від швидкого росту до тривалого збереження форми.

«Місячний календар – це не просто розклад для перукаря, а вкрай корисний інструмент. Коли ми міняємо зачіску в гармонії з природою, ми відкриваємо канали для правильної фінансової та життєвої енергії», – зазначають експерти з краси.

Фази Місяця у липні 2026 року

Спадний Місяць – 1-13 липня

У цей період ріст волосся сповільнюється, проте коріння максимально зміцнюється. Це ідеальний час для тих, хто хоче якомога довше зберегти чітку форму короткої або графічної стрижки, а також для лікування шкіри голови та боротьби з випадінням.

Молодик (Новий Місяць) – 14 липня

Це день енергетичного перезавантаження. Вважається, що в цей період тіло та волосся людини стають вразливими, тому будь-які радикальні маніпуляції із зовнішністю можуть дати непередбачуваний результат.

Зростаючий Місяць – 15-28 липня

Це найкращий період для тих, хто мріє про довгі, густі та міцні коси. Стрижка в ці дні потужно стимулює активний ріст волосся. Крім того, структура пасм чудово вбирає корисні компоненти, тому фарбування та салонний догляд будуть максимально ефективними.

Повня (Повний Місяць) – 29 липня

Це період колосального сплеску енергії. Волосся стає чутливим та неслухняним. Експерименти та складні хімічні процедури краще поставити на паузу, обмежившись м'яким очищенням.

Спадний Місяць – 30-31 липня

Завершення липня знову поверне всіх до фази уповільнення росту, яка підходить для оздоровлення кінчиків.

Повний календар стрижок: сприятливі та небезпечні дні липня

Місячний календар стрижок на липень 2026

Багато людей помічали: іноді після візиту до одного й того самого майстра зачіска лежить ідеально, а в інший раз – волосся плутається і не піддається укладці. Виявляється, уся справа у правильній даті.

Найкращі дні для стрижки у липні 2026: 1, 3, 4, 8, 11, 15, 18-20, 24, 27, 30 числа. У ці дні Місяць м'яко впливає на організм, допомагає швидко загоювати мікропошкодження структури волосся, робить пасма слухняними та шовковистими.

Критичні та несприятливі дні: 2, 5, 12-14 (Молодик), 17, 21, 25, 28, 29 (Повня) липня. У ці дати енергетика супутника послаблює захисні сили організму. Стрижка може призвести до появи посічених кінчиків, ламкості або швидкої втрати форми. За необхідності в ці дні дозволено виключно делікатне підфарбовування відрослого коріння або мінімальну санітарну стрижку пошкоджених країв.

Догляд за волоссям за фазами Місяця

У середині літа волосся особливо потребує захисту від сонця та втрати вологи. Саме тому липень вважається вдалим періодом не лише для оновлення зачіски, а й для комплексного догляду – зволоження, живлення та відновлення пошкодженого волосся.

Догляд за волоссям відповідно до місячних фаз:

Під час зростаючого Місяця (15-28 липня) влаштуйте бум зволоження. Живильні маски, натуральні олії, ампульні концентрати, засоби для неймовірного блиску та об'єму працюватимуть на 200%. Волосся буквально вбиратиме кожну корисну краплю.

Під час спадного Місяця (1-13, 30-31 липня) приділіть увагу очищенню та детоксу. Скраби та пілінги для шкіри голови, зміцнювальні лосьйони проти випадіння принесуть максимальний лікувальний ефект.

У дні Повні та Молодика (14 і 29 липня) варто мінімізувати будь-який агресивний вплив. Сховайте подалі гарячі плойки та праски, відмовтеся від жорстких засобів для стайлінгу. Дайте волоссю відпочити, використавши лише легкий кондиціонер або незмивний термозахисний спрей.

Ідеальне фарбування волосся (включаючи зафарбовування сивини)

Щоб новий колір ліг рівномірно, був насиченим, а фарба трималася максимально довго, рекомендується обирати дні на зростаючому Місяці: 15, 18-20, 23, 24, 26 та 27 липня.

Завивка, ламінування та довготривала укладка

Локони будуть особливо слухняними, а кучері триматимуть пружну форму, якщо зробити процедуру 3, 4, 8, 10, 11 або 19 липня.

Секрети місячної магії: як привернути багатство та здоров'я зачіскою

До речі, езотерики вважають, що стрижка у сприятливий за місячним календарем день допомагає не лише оновити зовнішність, а й налаштуватися на позитивні життєві зміни:

Стрижки для фінансового успіху та багатства : якщо ви прагнете покращити свій добробут та активізувати грошову енергію, плануйте візит до стиліста на 3, 4, 8, 11, 18-20 або 27 липня. Зміна довжини у ці дні стимулює приплив позитивних фінансових вібрацій.

: якщо ви прагнете покращити свій добробут та активізувати грошову енергію, плануйте візит до стиліста на 3, 4, 8, 11, 18-20 або 27 липня. Зміна довжини у ці дні стимулює приплив позитивних фінансових вібрацій. Стрижки для міцного здоров'я та відновлення: щоб назавжди забути про випадіння волосся, вилікувати шкіру голови чи позбутися хронічної втоми, записуйтеся на процедури 1, 8, 15, 19 або 24 липня. Енергетика цих днів спрямована на зцілення та регенерацію.

Таким чином, місячний календар стрижок – це не лише про красу, а й про гармонійний догляд, який допомагає зберегти здоров’я волосся протягом усього літа.