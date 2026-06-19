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День фермера 2026: історія свята, цифри стійкості під час війни та найкращі привітання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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День фермера 2026: історія свята, цифри стійкості під час війни та найкращі привітання
День фермера – 19 червня
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ

Головне про День фермера в Україні: чому це свято важливе для кожного з нас

У п’ятницю, 19 червня 2026 року, в Україні відзначається День фермера – професійне свято людей, які своєю щоденною працею забезпечують продовольчу безпеку країни. Саме фермери вирощують зерно, овочі, фрукти, утримують худобу та працюють на землі навіть у найскладніші часи для нашої країни.

Сьогодні це свято має особливе значення. Українські аграрії вже п’ятий рік повномасштабного вторгнення Росії продовжують тримати продовольчий фронт попри ракетні обстріли, заміновані поля, дефіцит робочих рук та складні економічні умови. Вони стали символом незламності, довівши світові, що український хліб – це зброя проти голоду.

Коли святкують День фермера в Україні та чому саме зараз

День фермера щорічно відзначають 19 червня. Свято було встановлене указом президента України № 234/2020 з метою вшанування внеску фермерських господарств у розвиток аграрної галузі та економіки держави.

Дата обрана не випадково. Саме 19 червня 2003 року був ухвалений основоположний закон України «Про фермерське господарство», який визначив правові, економічні та соціальні засади діяльності приватних аграріїв.

Історія українського фермерства: від перших паїв до цифрового агро

Після проголошення незалежності України фермерство стало одним із символів розвитку приватного підприємництва на селі. У 1990-х роках тисячі українців почали створювати власні господарства, обробляти землю та розвивати сімейний бізнес.

З роками фермерські господарства перетворилися на важливу складову аграрного сектору. Вони вирощують зернові культури, овочі, ягоди, займаються тваринництвом та забезпечують робочими місцями мешканців сільських громад.

Сьогодні українські фермери залишаються одними з головних рушіїв розвитку сільської місцевості та продовольчої незалежності держави.

Битва за врожай: роль фермерів під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення українські аграрії зіткнулися з безпрецедентними викликами, яких не знав жоден сучасний підприємець у світі:

  • Заміновані поля та обстріли. Мільйони гектарів родючої землі опинилися в зоні бойових дій або потребували тривалого розмінування. Навіть сьогодні техніка інколи виходить у поля на деокупованих територіях під загрозою підриву.
  • Логістичний тиск. Постійні атаки на портову інфраструктуру змусили фермерів та трейдерів шукати нові логістичні шляхи через європейські кордони.
  • Брак кадрів. Через мобілізацію багато господарств відчувають гострий дефіцит механізаторів та агрономів, тому за кермо тракторів і комбайнів дедалі частіше сідають жінки та ветерани.

Попри все, українські фермери вистояли. Вони засівали поля під звуки повітряних тривог, допомагали технікою ЗСУ, возили гуманітарну допомогу та забезпечили країну продовольством на 100%, не допустивши внутрішнього дефіциту харчів.

Цікаві факти про українських фермерів у цифрах

Фактор Що за цим стоїть?
Основа економіки Навіть в умовах війни агросектор залишається одним із ключових джерел валютних надходжень до бюджету України.
Сімейний бізнес Понад 70% усіх зареєстрованих фермерських господарств в Україні є сімейними підприємствами, де досвід передається від батька до сина.
Дрони замість тракторів Через дефіцит палива та техніки українські фермери стали одними з найпрогресивніших у світі за рівнем використання агродронів для обробки полів.
Екологічний курс Малі та середні фермери дедалі частіше переходять на технологію No-Till (мінімальна обробка ґрунту) задля збереження вологи в умовах кліматичних змін.

Як привітати фермера своїми словами: щира проза

День фермера – чудова нагода особисто подякувати людям, чия праця часто залишається непомітною в супермаркетах, але є життєво важливою для кожного з нас.

***

Вітаю з Днем фермера! Ваша праця сьогодні – це справжній подвиг. Дякуємо за кожен засіяний гектар, за хліб на столі та за вашу залізобетонну стійкість. Бажаємо безпечної роботи, щедрих врожаїв під мирним небом, сприятливої погоди та високих прибутків! Нехай земля віддячує сторицею за ваші зусилля!

***

Щиро дякую за вашу працю, невтомні руки та безмежну відданість українській землі. Нехай кожен сезон буде вдалим, техніка ніколи не підводить, а всі починання приносять достаток і гордість. Зі святом!

***

З Днем фермера! Бажаю родинного затиху, міцного здоров’я, впевненості у завтрашньому дні та добробуту. Нехай ваші поля колосяться під мирним українським синім затишним небом!

Короткі СМС-привітання до Дня фермера

  • З Днем фермера! Щедрих врожаїв, надійної техніки та мирного неба над головою!
  • Нехай українська земля рясно родить, а ваша праця завжди приносить радість і гідний дохід!
  • Бажаю міцного здоров'я, наснаги, залізного терпіння та багатих полів! Зі святом!
  • Нехай кожен день дарує нові можливості, погода сприяє, а робота йде як по маслу!
  • Щастя, добробуту та спокою вам і вашим родинам. Дякуємо за хліб на столі!

Вірші до Дня фермера

Всіх, хто хліб для нас ростить,
Нехай Бог благословить!
Ми ж зі святом вас вітаємо,
Врожаїв добрих бажаємо!
І здоров’я до ста літ,
Щоб не відали ви бід!

***

Нехай буде життя твоє прекрасне,
І ферма тільки процвітає!
Нехай то сонце світить ясно,
То урожай дощ поливає!
Бути фермером – твоє покликання,
Дуже успішним будь завжди!
Нехай заповітні бажання
Здійсняться без праці!

***

На цій землі – твоя борозна,
Нею не танк пройшов, а плуг.
Твоя робота – мов оборона,
Де ворог – голод, а зброя – плуг.
Ти не в окопі, та на передовій –
За хліб, за мир, за рідну ниву.
Фермере, дякуємо тобі!
Твоєю працею живе Україна!

***

Бажаю бути у житті бути біля керма,
Вести своє господарство до процвітання,
Нехай дарує родюча земля
Великі врожаї.
Будь-яка справа нехай у руках твоїх горить,
Течуть фінанси бурною рікою,
Успіх до тебе тягне, як магніт,
І щастя ходить поряд з тобою!

***

Хай колосяться ниви,
Нехай цвітуть сади!
І на землі вкраїнський
Господарем був ти!

Листівки та картинки до Дня фермера

День фермера 2026: історія свята, цифри стійкості під час війни та найкращі привітання фото 1
День фермера 2026: історія свята, цифри стійкості під час війни та найкращі привітання фото 2
День фермера 2026: історія свята, цифри стійкості під час війни та найкращі привітання фото 3
День фермера 2026: історія свята, цифри стійкості під час війни та найкращі привітання фото 4
День фермера 2026: історія свята, цифри стійкості під час війни та найкращі привітання фото 5
День фермера 2026: історія свята, цифри стійкості під час війни та найкращі привітання фото 6

Чому це свято важливе

День фермера – це не лише професійне свято аграріїв. Це нагода подякувати людям, які щодня працюють заради продовольчої безпеки країни, розвитку українського села та економіки держави.

Особливо сьогодні, коли Україна продовжує боротися за свою Незалежність, праця фермерів залишається одним із фундаментів стійкості та майбутнього країни.

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Теги: аграрії фермерство фермер свято

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