Зеленський привітав сержантів зі святом

glavcom.ua
Зеленський привітав сержантів зі святом
Глава держави наголосив, що сержанти формують каркас армії України 
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Президент зазначив, що сержанти зберігають силу українського війська

Президент України Володимир Зеленський привітав сержантів із професійним святом. Він наголосив, що вони є хребтом української армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Сьогодні дякуємо нашим сержантам – людям, які є хребтом українського війська. Вони допомагають бійцям, навчають, підтримують і своїм прикладом зберігають силу нашої армії. Професійність та лідерство сержантів завжди потрібні. Фаховий сержант – це завжди підтримка для солдатів та опора для командирів», – каже він.

Очільник України подякував воїнам за службу та захист України. «Дякую кожному й кожній за службу країні, за лідерство. Дякую воїнам, усім, хто щодня робить віддано свою справу, щоб Україна себе захистила. З вашим днем, сержанти! Дякую вам», – написав він.

Нагадаємо, 18 листопада 2025 року в Україні відзначається День сержанта Збройних сил – професійне свято військових лідерів, які формують каркас армії, тримають дисципліну, ведуть підрозділи в боях і приймають рішення, що щодня впливають на обороноздатність країни.

В цей день чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу з військовим званням: головний майстер-сержант, старший майстер-сержант, майстер-сержант, штаб-сержант, головний сержант, старший сержант, сержант і молодший сержант. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома».

Теги: Володимир Зеленський свята

