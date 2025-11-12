Атака на Одещину, заява Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч

Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC

«Главком» зібрав головні події ночі проти 12 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Трамп зробив заяву про судовий процес з ВВС, Росія заговорила про перемовини, парламент Естонії відхилив законопроєкт про повне закриття кордону з Росією, у Домініканській Республіці стався блекаут, Росія атакували Одещину безпілотниками, у Росії лунали вибухи.

Заява Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC через перекручування його коментарів, які мали місце напередодні нападів на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Трамп висловив свою позицію в інтерв'ю ведучій Fox News Лорі Інґрем. «Ну, я думаю, що маю обов'язок це зробити», – сказав Трамп, коментуючи свою намір подати позов проти британської медіакомпанії за те, що він вважає перекручуванням своїх висловлювань.

Колумбія припиняє ділитись розвідданими зі США

Президент Колумбії Густаво Петро наказав колумбійським силам громадської безпеки призупинити обмін розвідувальними даними з розвідувальними службами США, доки Вашингтон не припинить напади на човни в Карибському басейні.

Рішення Естонії про закриття кордону з РФ

Парламент Естонії відхилив на першому читанні законопроєкт про повне закриття кордону з Росією, запропонований партією «Батьківщина». За ініціативу проголосували 20 депутатів, проти – 47, що призвело до зняття документа з розгляду. Для його прийняття було необхідно не менше 51 голосу на підтримку.

Законопроєкт передбачав обов'язок уряду оцінити необхідність закриття кордону та вжити заходів для забезпечення безпеки громадян Естонії. Автори ініціативи стверджували, що це дозволило б знизити ризики та запобігти інцидентам на лінії контролю.

Блекаут у Домініканській Республіці

У Домініканській Республіці сталося рідкісне повне знеструмлення, яке спричинило перебої в транспортних системах і паралізувало роботу підприємств у країні з населенням майже 11 мільйонів людей.

Чиновники повідомили, що відключення електроенергії стало результатом збоїв у системі передачі енергії, але точна причина інциденту залишалася незрозумілою. За інформацією державної компанії з передачі електроенергії, яка працює в децентралізованій системі, зупинка генеруючих блоків у Сан-Педро-де-Макоріс та на електростанції Кіскея призвела до серії збоїв на інших енергогенеруючих об'єктах.

Атака на Одещину

Протягом ночі російські окупанти атакували Одесу та регіон ударними безпілотниками. За попередніми даними, ворог обстрілював критичну інфраструктуру. Також у мережі з'явилась інформація про влучання російського БпЛА у житловий багатоповерховий будинок. Офіційно влада не коментувала атаку.

Вибухи в Росії

Цієї ночі у Росії лунали вибухи. Мер Москви Собянін повідомив, що російська ППО збила безпілотник, який летів курсом на Москву. Також вибухи лунали у Рязанській області, там також працювала ППО.

Згодом з'явилась інформація про те, що дрони атакували Ставропольський край. Там виникла пожежа. Влада визнала пошкодження у «промисловій зоні».

Моніторингові канали припускають, що ціллю удару було нафтохімічне підприємство «Ставролен» зі структури «Лукойлу».

Заява РФ про переговори

Тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов заявив ТАСС, що Росія готова до стамбульських переговорів з Україною в будь-який момент. Як зазначила російська сторона, Київ не відреагував на попередні ініціативи.