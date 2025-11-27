27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 27 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

27 листопада в Україні відзначають День заснування Національної Академії Наук України. У світі відзначається День захисту черепах. Віряни вшановують пам'ять святого великомученика Якова Персіянина.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 27 листопада 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День заснування Національної Академії Наук України

27 листопада кожного року Україна святкує День заснування Національної Академії Наук (НАНУ). Засновником Національної Академії Наук України був гетьман Скоропадський, створення відбулося 27 листопада 1918 року під час установчих зборів. Першим президентом НАНУ став Вернадський – вчений-геолог та геохімік.

В часи Другої світової війни академія проводила успішну роботу над ядерними реакціями, технологіями автоматичного зварювання корпусів артилерійських систем, авіабомб і танків, створенням ліків і методів лікування. Завдячуючи Інституту електротехніки при академії Європа побачила першу універсальну лічильну електронну машину, а весь світ – перші експерименти з дистанційного управління технологічними процесами.

Наразі Національна Академія Наук України є вищою науковою організацією країни та найоб’ємнішим центром наукових робіт. На міжнародній арені НАНУ представляє нашу країну у 40 міжнародних організаціях, академія активно розвиває стосунки з Європейським Союзом. В Україні ж часто проводиться публічна демонстрація наукових розробок на виставках.

Міжнародні та національні свята

День захисту черепах

Щорічно 27 листопада відзначається День захисту черепах. Він створений для нагадування про багату спадщину та непросте існування однієї з найдавніших істот на Землі. Це міжнародна ініціатива, покликана привернути увагу до охорони черепах і збереження їхнього природного середовища існування.

День шпильок і голок

Цей незвичайний день має цікаве походження та різні інтерпретації, пов’язані як із мистецтвом, так і з повсякденним життям. День шпильок і голок виник у США і спочатку мав стосунок до театрального мюзиклу «Pins and Needles», який був створений і поставлений 1937 року в Нью-Йорку. Ця вистава, що висвітлювала соціальні та політичні проблеми того часу, мала великий успіх і залишила слід в історії мистецтва. Вона була пов'язана із профспілковим рухом, адже учасниками вистави були працівники текстильної промисловості.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Якова Персіянина

27 листопада православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Якова Персіянина (Персянина).

Яків жив у IV столітті в Персії, був знатним чиновником і спочатку прийняв християнство, але пізніше, під тиском перського царя Єздегерда І, зрікся своєї віри заради збереження пошани та майна. Коли про його зречення дізналися мати та дружина, вони відправили йому лист, у якому засудили його малодушність і закликали покаятися.

Лист вразив Якова, і він щиро покаявся, повернувшись до християнства. За це цар Єздегерд І (пізніше його син Варахран V) наказав піддати його жорстоким тортурам, які тривали кілька годин. Зрештою, Якову по частинах відрубали всі частини тіла, доки він не помер, прийнявши мученицьку смерть. За його неймовірну стійкість у стражданнях він був названий великомучеником.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети цього дня зазвичай пов'язані з початком зимової погоди:

Якщо на Якова день теплий – чекайте на м’яку зиму, і навпаки.

Якщо цього дня йде мокрий сніг – зима буде не надто холодною.

Якщо на річках уже став міцний лід – можна чекати хорошого врожаю наступного року.

Якщо ворони голосно каркають – до потепління.

Історичні події

1095 рік – Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголосив Перший хрестовий похід;

1620 рік – Пілігрими висаджуються в Америці;

1893 рік – у Львові відбувається прем'єра п'єси Іван Франка «Украдене щастя», постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконав роль Миколи Задорожного;

1895 рік – Альфред Нобель підписує свій заповіт, за яким його майно поступає до фонду Нобелівської премії;

1897 рік – вводять в експлуатацію Єнакієвський металургійний завод – одне з найстаріших металургійних підприємств України;

1918 рік – відбуваються перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем – А.Кримського;

1937 рік – у віці 73 років «народний патріарх» митрополит Василь (Липківський) розстріляний за вироком «трійки» НКВС;

1943 рік – битва підрозділів УПА з 2 дивізіями вермахту у Чорному лісі;

1952 рік – у свій перший рейс вирушає львівський тролейбус;

1992 рік – у Відні пожежа охоплюєпалац Гофбург;

2004 рік – Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнає результати повторного голосування на виборах gрезидента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними.

Іменини

День ангела святкують: Яків, Андрій, Федір, Пилип.