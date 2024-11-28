День подяки 2024: історія свята і чому готують саме індичку

Щорічно у США в останній четвер листопада відзначають загальнонародне свято – День подяки

Сьогодні, 28 листопада, у Сполучених Штатах Америки відзначають одне з найбільш важливих і очікуваних свят року – День подяки. З цього дня в США починається сезон різдвяних та новорічних свят.

Коли День подяки у 2024 році

День подяки часто асоціюється з американцями, про свято яких добре знають з голівудських фільмів. У США День подяки завжди святкують в останній четвер листопада. Цього року свято припадає 28 листопада.

День подяки – це велике національне свято для американців. Після Дня подяки у всьому світі ропочинається день знижок – Чорна п’ятниця.

Історія свята

Перші переселенці з Англії прибули до Америки в 1620 році і осіли в нинішньому штаті Массачусетс, де заснували Плімутську колонію.

Багато людей, які прибули тоді, не змогли пережити зиму і загинули через низку різних причин: голоду, холоду, хвороб. Ті, кому вдалося вижити, заснували колонію. Навесні місцеві індіанці навчили переселенців вирощувати різні культури на кам'янистому ґрунті. Завдяки зусиллям їм вдалося отримати багатий врожай.

Відзначити перший день принесення подяки Господу запропонував губернатор колоністів У. Бредфорд. Восени 1621 року відбувся перший День подяки. Відзначити свято запросили індіанців, які допомогли колоністам вижити.

Починаючи з 1621 року колоністи відзначали багатий урожай Днем подяки.

Після виникнення США як єдиної держави перший президент Джордж Вашингтон висловився за введення Дня подяки як національного свята. У 1941 році Конгрес США прийняв білль, яким встановив День подяки державним святом. Відтоді свято відзначають у четвертий четвер листопада.

День подяки (Thanksgiving Day) – це національне світське свято з релігійним підтекстом. Офіційно святкується в Сполучених Штатах Америки з 1789-го року та припадає на четвертий четвер листопада. Цей день американці проводять в теплому родинному колі. За обідом збирається декілька поколінь, щоб подякувати за всі дари, що вони отримали протягом року. Канада – друга країна, де відзначають це свято, проте дата святкування дещо відрізняється і припадає на другий понеділок жовтня.

Традиції Дня подяки

Сполучені Штати Америки відомі на весь світ своїми традиціями святкування Дня подяки. В цей день за великим столом збирається родина, друзі, близькі люди. Кожен за столом повинен вимовити слова подяки за все хороше, що сталося з ним за життя або за останній рік окремо.

Індичка – один із важливих атрибутів Дня подяки. На першому святі колоністи і індіанці засмажили і спільно з'їли чотирьох індичок, впольованих в найближчому лісі. З тих пір індичка і День подяки стали синонімами, птахівники відгодовують індичок спеціально до цього свята.

Головну страву свята – фаршировану індичку подають із журавлинним соусом, також прийнято їсти картопляне пюре. Крім того, подається гарбузовий пиріг. Стіл прикрашають американськими прапорами та гарбузами.

У Нью-Йорку в цей день проходить парад, організований найбільшим універмагом Macy's. Це також один з атрибутів свята. Величезні надувні іграшки проносять від Центрального парку до входу в універмаг – навпроти Хералд-сквер. Надувні іграшки мають вигляд героїв мультфільмів, казок. Парад показують в прямій трансляції по телебаченню. Ця традиції бере свій початок від 1924 року.

Існує ще одна традиція – в Білому Домі президент напередодні Дня подяки проводить традиційну церемонію помилування індиків. У Білому домі відзначають, що традиція відноситься ще до часів президентства Авраама Лінкольна. У 1865 році репортер Білого дому писав, що син Лінкольна Тед попросив залишити індичку, яку планували приготувати на День подяки, в живих. Хлопчика послухали. Але це ще не було традицією, і індичку подавали на президентський стіл.

У 1963 році президент Джон Кеннеді помилував подаровану птицю. Традиція вкоренилася вже при Джорджі Буші-старшому в 1989 році. І з тих пір щорічно проводиться в Білому домі. Індичок для церемонії помилування поставляє Національна федерація виробників індички (National Turkey Federation). Для церемонії відбирають кількох птахів, чиї кандидатури потім виставляються на голосування на сайті Білого дому, їм також вибирають імена. Церемонія проходить в Рожевому саду Білого дому. У минулому році вдалося уникнути долі стати стравою на святковому столі індичка по імені Той (Малюк) і Тейтор (Tator, картоплина). Обидві індички вирушили на пенсію в штат Віргінія, де за ними доглядають ветеринари і студенти

Щороку на День подяки президент Сполучених Штатів отримує в подарунок індичку. На церемонії в Білому домі президент традиційно влаштовує її «помилування», щоб вона могла жити на фермі.

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Одна з найкращих речей у День подяки – проводити час із сім'єю. Часто люди живуть далеко від членів сім'ї та неодмінно цього дня приїздять, щоб побути зі своїми близькими. Тож протягом останніх років традиційне свято американців почало «виходити» за межі США: мешканці різних куточків світу переймають День подяки як ще одне родинне свято.