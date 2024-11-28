Головна Світ Соціум
search button user button menu button

День подяки 2024: історія свята і чому готують саме індичку

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
День подяки 2024: історія свята і чому готують саме індичку
28 листопада американці святкують День подяки
фото з відкритих джерел

Щорічно у США в останній четвер листопада відзначають загальнонародне свято – День подяки

Сьогодні, 28 листопада, у Сполучених Штатах Америки відзначають одне з найбільш важливих і очікуваних свят року – День подяки. З цього дня в США починається сезон різдвяних та новорічних свят.

Коли День подяки у 2024 році

День подяки часто асоціюється з американцями, про свято яких добре знають з голівудських фільмів. У США День подяки завжди святкують в останній четвер листопада. Цього року свято припадає 28 листопада.

День подяки – це велике національне свято для американців. Після Дня подяки у всьому світі ропочинається день знижок – Чорна п’ятниця

Історія свята

Перші переселенці з Англії прибули до Америки в 1620 році і осіли в нинішньому штаті Массачусетс, де заснували Плімутську колонію.

Багато людей, які прибули тоді, не змогли пережити зиму і загинули через низку різних причин: голоду, холоду, хвороб. Ті, кому вдалося вижити, заснували колонію. Навесні місцеві індіанці навчили переселенців вирощувати різні культури на кам'янистому ґрунті. Завдяки зусиллям їм вдалося отримати багатий врожай.

Відзначити перший день принесення подяки Господу запропонував губернатор колоністів У. Бредфорд. Восени 1621 року відбувся перший День подяки. Відзначити свято запросили індіанців, які допомогли колоністам вижити.

Починаючи з 1621 року колоністи відзначали багатий урожай Днем подяки.

Після виникнення США як єдиної держави перший президент Джордж Вашингтон висловився за введення Дня подяки як національного свята. У 1941 році Конгрес США прийняв білль, яким встановив День подяки державним святом. Відтоді свято відзначають у четвертий четвер листопада.

День подяки (Thanksgiving Day)це національне світське свято з релігійним підтекстом. Офіційно святкується в Сполучених Штатах Америки з 1789-го року та припадає на четвертий четвер листопада. Цей день американці проводять в теплому родинному колі. За обідом збирається декілька поколінь, щоб подякувати за всі дари, що вони отримали протягом року. Канада – друга країна, де відзначають це свято, проте дата святкування дещо відрізняється і припадає на другий понеділок жовтня.

Традиції Дня подяки

Сполучені Штати Америки відомі на весь світ своїми традиціями святкування Дня подяки. В цей день за великим столом збирається родина, друзі, близькі люди. Кожен за столом повинен вимовити слова подяки за все хороше, що сталося з ним за життя або за останній рік окремо.

Індичка – один із важливих атрибутів Дня подяки. На першому святі колоністи і індіанці засмажили і спільно з'їли чотирьох індичок, впольованих в найближчому лісі. З тих пір індичка і День подяки стали синонімами, птахівники відгодовують індичок спеціально до цього свята.

Головну страву свята – фаршировану індичку подають із журавлинним соусом, також прийнято їсти картопляне пюре. Крім того, подається гарбузовий пиріг. Стіл прикрашають американськими прапорами та гарбузами.

nrm_1414164196-csbook1

У Нью-Йорку в цей день проходить парад, організований найбільшим універмагом Macy's. Це також один з атрибутів свята. Величезні надувні іграшки проносять від Центрального парку до входу в універмаг – навпроти Хералд-сквер. Надувні іграшки мають вигляд героїв мультфільмів, казок. Парад показують в прямій трансляції по телебаченню. Ця традиції бере свій початок від 1924 року.

Існує ще одна традиція – в Білому Домі президент напередодні Дня подяки проводить традиційну церемонію помилування індиків. У Білому домі відзначають, що традиція відноситься ще до часів президентства Авраама Лінкольна. У 1865 році репортер Білого дому писав, що син Лінкольна Тед попросив залишити індичку, яку планували приготувати на День подяки, в живих. Хлопчика послухали. Але це ще не було традицією, і індичку подавали на президентський стіл.

У 1963 році президент Джон Кеннеді помилував подаровану птицю. Традиція вкоренилася вже при Джорджі Буші-старшому в 1989 році. І з тих пір щорічно проводиться в Білому домі. Індичок для церемонії помилування поставляє Національна федерація виробників індички (National Turkey Federation). Для церемонії відбирають кількох птахів, чиї кандидатури потім виставляються на голосування на сайті Білого дому, їм також вибирають імена. Церемонія проходить в Рожевому саду Білого дому. У минулому році вдалося уникнути долі стати стравою на святковому столі індичка по імені Той (Малюк) і Тейтор (Tator, картоплина). Обидві індички вирушили на пенсію в штат Віргінія, де за ними доглядають ветеринари і студенти

Щороку на День подяки президент Сполучених Штатів отримує в подарунок індичку. На церемонії в Білому домі президент традиційно влаштовує її «помилування», щоб вона могла жити на фермі.

***

Одна з найкращих речей у День подяки – проводити час із сім'єю. Часто люди живуть далеко від членів сім'ї та неодмінно цього дня приїздять, щоб побути зі своїми близькими. Тож протягом останніх років традиційне свято американців почало «виходити» за межі США: мешканці різних куточків світу переймають День подяки як ще одне родинне свято.

Читайте також:

Теги: США свята парад урожай президент Вашингтон традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Різдвяний піст починається 15 листопада
Різдвяний піст 2024 року: дата, меню, обмеження та правила
15 листопада, 07:00
Реформування Рахункової палати було вимогою міжнародних партнерів
Реформа Рахункової палати та нове інтерв'ю Зеленського. Головне за 30 жовтня
30 жовтня, 21:00
Маск пообіцяв щодня виплачувати по $1 млн випадковому виборцю, який підпише його петицію
Суд викликав Маска у справі про роздачу грошей виборцям
31 жовтня, 08:24
Міжнародний союз електрозв’язку – це спеціалізоване агентство ООН, яке встановлює стандарти у сфері зв’язку, керує розподілом радіочастот та супутникових орбіт
РФ три роки не керуватиме у Міжнародному союзі електрозв’язку: деталі від Мінцифри
31 жовтня, 13:16
McDonald's фіксує зменшення цікавості до своєї мережі серед відвідувачів
Масове отруєння в McDonald's: компанія фіксує рекордне падіння продажів
1 листопада, 07:00
Наразі котику нічого не загрожує
У Харкові рятувальники дістали з-під завалів пухнастика
3 листопада, 13:06
Помпео назвав допомогу Україні від США занадто малою
«Надто мало і пізно»: Помпео оцінив допомогу США Україні
8 листопада, 08:59
Мегапорт Чанкай, проєкт вартістю $1,3 млрд, основним власником якого є китайський судноплавний гігант Cosco
Китай побудував мегапорт у Латинський Америці
15 листопада, 08:32
Зловмисник вийняв з телефона потерпілого сім-карту та отримав доступ до його особистого кабінету у банківському додатку
У Кривому Розі чоловік обікрав військового майже на пів мільйона гривень
16 листопада, 15:37

Соціум

День подяки 2024: історія свята і чому готують саме індичку
День подяки 2024: історія свята і чому готують саме індичку
У Південній Кореї стався найсильніший за 117 років снігопад
У Південній Кореї стався найсильніший за 117 років снігопад
Китай вивів у море невідомий корабель з цивільним маркуванням
Китай вивів у море невідомий корабель з цивільним маркуванням
TikTok заблокує підліткам фільтри краси через занепокоєння їхнім психічним здоров'ям
TikTok заблокує підліткам фільтри краси через занепокоєння їхнім психічним здоров'ям
Розвідка повідомила, скільки ракет Х-101 та «Іскандер» накопичила Росія
Розвідка повідомила, скільки ракет Х-101 та «Іскандер» накопичила Росія
Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»
Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
19K
Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»
16K
Єрмак назвав умови для переговорів з Росією
16K
Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування
14K
Німецький автопром не може продати нові машини – Bild
11K
Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Сьогодні, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Вчора, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Вчора, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua