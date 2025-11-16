Зеленський привітав працівників радіо, телебачення та зв’язку

Зеленський: «Зберігають Україну на зв’язку та в ефірі»

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх причетних із Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку України, який традиційно відзначається 16 листопада. Він подякував фахівцям за їхню роботу, що забезпечує зв’язок та інформаційний простір країни попри всі виклики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Сьогодні день людей, які за будь-яких умов зберігають Україну на зв’язку та в ефірі. Що б не відбувалося, у наших людей завжди є можливість отримати потрібну інформацію, поговорити з рідними», – заявив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що завдяки роботі фахівців українці, навіть на тимчасово окупованій території, «завжди є можливість дізнатися реальну картину й бути разом з усіма».

Наприкінці звернення президент вшанував пам’ять загиблих працівників медіа. «І завжди шануватимемо пам’ять про кожного й кожну, чиї життя були забрані Росією. Вічна та світла пам’ять нашим загиблим медійникам», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада, в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Це професійне свято було встановлено Указом Президента у 1994 році на знак визнання важливої ролі у розвитку суспільства та забезпеченні інформаційної стійкості держави, інформує «Главком».

Дата 16 листопада обрана не випадково: саме цього дня 1924 року у Харкові, який тоді був столицею УРСР, вийшла в ефір перша радіопередача Українського радіо.

Свято присвячене всім, хто щодня забезпечує громадян перевіреною інформацією та стабільним зв’язком. Це журналісти, редактори, оператори, видавці, а також фахівці телекомунікаційної та інтернет-галузей. Їхня праця є надзвичайно важливою для підтримки інформаційної безпеки країни.